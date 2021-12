Cómo llevar el 'crop top' en invierno sin morir de frío

Uno de los must de cada temporada son los crop top - o cropped top -. Sea verano o invierno, las principales tiendas de moda femenina apuestan por este tipo de camiseta que tiene un corte superior a la línea del ombligo y deja entrever el vientre.

Muchas mujeres tan solo contemplan llevar esta prenda de ropa en épocas de mucho calor, ya que enseñar el abdomen cuando refresca, no resulta del todo cómodo. Pero las expertas en moda han hablado: este otoño-invierno 2021-22 el crop top no podrá faltar en nuestros outfits. Los looks de street style que se han podido ver en las últimas semanas de la moda son el claro indicador de que mostrar parte del vientre es una tendencia que viene pisando fuerte y quiere tener protagonismo en esta temporada de frío. Ahora que ya sabemos que estará de moda este invierno, es clave saber cómo llevarlo.

Famosas e influencers ya se han atrevido a experimentar con cropped tops hechos de texturas más invernales o los han combinado con prendas más abrigadas. Ellas nos han demostrado que este tipo de prenda sí se puede incorporar en nuestros outfits invernales y que, además, sienta de maravilla.

Manga larga y tiro alto

Una opción cómoda e informal para el día a día es combinar un top de manga larga con un vaquero recto de tiro muy alto. La clave está en que el pantalón sea tan alto que compense todo lo que no cubre el top. Este look puede ser básico si eliges un crop top liso, o más original si te sumas a la tendencia de estampados retro que tanto se llevan esta temporada.

Conjunto de punto

Desde que nos vimos obligados a encerrarnos en casa por la pandemia de Coronavirus, las prendas de punto se han convertido en un básico para cualquier armario: son cómodas, calentitas y bonitas. En las tiendas, podemos encontrar muchos crop top de punto con un cárdigan a conjunto, ambos con el mismo tejido y estampado. Esta es la mejor opción para llevar la moda cropped en invierno. Y si no lo crees, mira lo bien que le queda a Laura Escanes.

Jersey cropped

Para las más frioleras, tenemos una buena noticia: se puede llevar el estilo cropped sin necesidad de vestirse con un top. También existen jerséis muy gorditos y cortos con los que - con un pantalón de cintura muy alta - no pasarás nada de frío. Aretha Fusté nos lo mostró al inicio del otoño.

Plumífero cropped

La moda de llevar las prendas de ropa muy cortas también se aplica a los abrigos de plumas. Actualmente, se venden plumíferos cropped en todos los colores y, la verdad, es que sientan genial. Son todo un imprescindible si lo que quieres es ir abrigada y lucir cintura.

Con camisa

Los tops de palabra de honor hechos de punto pueden parecer una incongruencia, ya que el tejido abriga, pero el diseño no. Sin embargo, influencers como Coco Constans (más conocida como Ffitcoco) han sabido darle una vuelta para llevarlo cuando comienza a refrescar. Una camisa blanca encima y un pantalón ancho de efecto lino, crean un look cómodo y sencillo.

Con americana

Salir a cenar o a bailar cuando hace mucho frío puede llegar a dar mucha pereza. Pero si consigues encontrar un look con el que te sientas bien y no pases frío, seguro que te acabas animando. Un crop top ajustado y una mini falda o short podría ser un conjunto ideal para salir en verano. Si le añades unas medias y una americana oversize se convierte en un outfit abrigado y, a la vez, elegante para salir una noche de invierno. María Pombo lució un look de este estilo en la gala de Los 40 Music Awards.

Con una biker

Otra opción que nos encanta para salir de noche es combinar un mini crop top con brillos con una cazadora biker encima. Con un pantalón efecto piel queda un conjunto de 10 con el que no pasarás frío. Y si cambias los brillos por un top más sencillo, el mismo outfit te servirá para el día.

Y siempre puedes combinarlo con otra de las piezas clave este invierno: las maxi bufandas coloridas que combinan con todo y abrigan.

