Adiós a los bucket hat: estos son los gorros que se van a llevar

Los bucket hats son un complemento que, además de aportar estilo, resultan ser un aliado perfecto para la época de frío. Esta temporada hemos visto un auge en este tipo de sombreros de pelo, pero, si mis predicciones son correctas, lo dejaremos atrás bien pronto para dar paso a la boina de lana.

El sombrero de pescador o bucket hat parecía ser una tendencia pasajera, pero cada vez vuelve con más fuerza. Estos meses de frío estamos viéndolo en su versión más agradable: de pelo sintético y de todos los colores y formas. Son los gorros que, sin duda, han arrasado esta temporada. Si bien era un complemento que ya veíamos el invierno pasado, este año ha vuelto como una de las tendencias más fuertes. No solo aporta un toque especial a cada look, sino que además te resguarda del frío. Y es que, ¿qué más se puede pedir?

Se van a llevar las boinas

Este accesorio es el perfecto para llevar con temperaturas muy bajas, pero para los días que no haga tanto frío, el complemento ideal que elevará tu look será la boina. No, no me refiero a la boina francesa que hemos visto durante años y que cada temporada resucita del olvido, sino al sombrero de lana estilo boina de Vivienne Westwood.

Ya vimos el año pasado el furor que causó está marca con sus collares de perlas, gracias a los vídeos de TikTok, y este año, no se quedará atrás. Sus diseños, aunque sencillos, desatan una gran pasión entre las generaciones más jóvenes. Bien sea por su estilo vintage o por su gran calidad, ya es una pieza que está despertando gran interés entre los trendsetters. Y, como con todo, bien sea en unas semanas, o bien sea el año que viene, veremos cómo será un complemento que arrasará.

Si mi predicción es correcta, ahora será el momento ideal de hacerse con una de estas boinas, antes de que se convierta en una tendencia masificada, y, como siempre, inflen los precios desorbitadamente. ¡No diréis que no estabais avisados!

