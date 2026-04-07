Polémica con la influencer Roxana Zurdo: ¿Es un error usar una barriga de plástico para hacer looks de embarazada?

A petición de sus seguidoras, a Roxana Zurdo se le ocurrió una idea que no ha dejado a nadie indiferente: comprarse una barriga de plástico para mostrar cómo quedaría la ropa de Zara en un cuerpo gestante. Bajo el título "Looks de Zara para embarazadas", el TikTok se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, alcanzando casi 20.000 likes, una cifra muy superior a la media de su canal.

Sin embargo, el éxito numérico vino acompañado de una oleada de críticas. Muchos usuarios señalan que una persona que no está embarazada no puede comprender las problemáticas reales de esta etapa. Los comentarios oscilan entre la ironía y la queja directa, acusando a la influencer de banalizar un momento vital complejo solo por conseguir visualizaciones. Por contra, también han salido voces en su defensa, asegurando que el contenido es útil sea cual sea el método.

Una estilista entra en el debate

La polémica saltó de los comentarios de Roxana a los perfiles de otras profesionales del sector. Paula Paucar, creadora de contenido, directora creativa y estilista, decidió hacerse eco de la situación en un vídeo titulado "Cosas que, como creadora de contenido de moda, deberías evitar hacer".

Paucar, que tiene experiencia vistiendo a mujeres embarazadas, fue tajante: "Me pareció una burrada porque me parece innecesario". Aunque matizó que le gusta la intención de ayudar, señaló que el embarazo va mucho más allá de una tripa abultada: el aumento del pecho o la sensibilidad de la piel hacen que no cualquier prenda sea cómoda. "No creo que sea la forma de hacerlo", sentenció la estilista en uno de sus vídeos referidos a esta polémica.

Roxana responde

Lejos de amedrentarse, Roxana Zurdo ha decidido responder con ironía. En su perfil, donde el vídeo fue publicado a finales de febrero, comentó recientemente: "¿He oído que mis haters quieren una segunda parte? Dicho y hecho, jajajaja". Todo apunta a que, ya sea por complacer a su comunidad o por desafiar a sus críticos, volveremos a ver a la influencer con su barriga de quita y pon.

El reto de la ropa "no premamá"

Frente a la simulación de Roxana, otras creadoras están compartiendo su experiencia real intentando no renunciar a su estilo sin pisar la sección de premamá.

Emedeamores, por ejemplo, está inmersa en una búsqueda constante de piezas en Zara que le sirvan durante su proceso. Sin embargo, ella misma ha confesado la dificultad de la tarea: incluso las tallas más grandes se le quedan justas porque, como bien señalaba Paucar, el cuerpo cambia de forma integral, no solo en el abdomen.

Por otro lado está Paty Sánchez Flores. La hija de Quique Sánchez Flores también es un referente esta primavera, compartiendo sus compras en Massimo Dutti o Zara para adaptar las tendencias a su nueva silueta.

Estos ejemplos demuestran que cada embarazo es un mundo y que las futuras mamás enfrentan retos diarios que van mucho más allá de lo estético. La pregunta queda en el aire: ¿Ayuda una barriga de plástico a elegir look o es solo una estrategia de contenido?