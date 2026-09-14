Rosalía triunfa en Nueva York con un vestido negro para el desfile de Calvin Klein que juega con las texturas

Estamos en plena semana de la moda de Nueva York, donde numerosas firmas están presentando sus colecciones de primavera-verano 2027. A lo largo de los cerca de 70 desfiles programados, son muchos los rostros conocidos que no han querido perderse las propuestas de las grandes marcas.

Entre ellos ha destacado la presencia de Rosalía, que ha asistido al desfile de Calvin Klein. La relación de la cantante con la firma viene de lejos, especialmente después de protagonizar en 2025 una de sus campañas de ropa interior.

Para la ocasión, la catalana ha escogido un espectacular vestido negro que ha combinado con complementos a tono. Un estilismo elegante y sobrio en el que los diferentes acabados de la prenda han sido los grandes protagonistas. A continuación, repasamos todos los detalles del look que ha elegido para la ocasión.

Rosalía | Gtres

El vestido

Rosalía ha apostado por un estilismo completamente negro en el que el juego de texturas ha sido clave. La parte superior del vestido está formada por unos tirantes anchos y un cuerpo ajustado de acabado mate, decorado con botones y pequeñas aperturas que rompen ligeramente con la sencillez del diseño.

En contraste, la parte inferior está protagonizada por una falda larga y voluminosa de acabado satinado. La pieza cae hasta el suelo con una silueta amplia y fluida que aporta movimiento al conjunto y crea un interesante contraste con la parte superior.

Rosalía | Gtres

El vestido incorpora además bolsillos laterales y mantiene una estética sencilla, sin grandes adornos. Una apuesta por el negro más sobrio que consigue ganar profundidad gracias a la combinación de tejidos y acabados.

Los complementos

La cantante mantuvo la estética monocromática también en los complementos, empezando por unos zapatos negros de punta. A ellos sumó unas gafas de sol rectangulares y oversize de pasta, que aportaban un aire más misterioso a su imagen.

En cuanto a las joyas, escogió unos pendientes negros metalizados que introducían un pequeño toque de brillo sin romper con el predominio del negro. El punto de color llegó a través del maquillaje, concretamente con unos labios en tono marrón de acabado glossy.

Rosalía | Gtres

Para completar el beauty look, Rosalía lució su característica melena rizada, peinada de forma natural y parcialmente recogida. Algunos mechones ondulados quedaron sueltos alrededor del rostro, aportando un punto más desenfadado al conjunto.

Un segundo look

La jornada no terminó con el desfile. Por la noche, Calvin Klein celebró una fiesta con motivo del lanzamiento de Euphoria Signature Elixir, una nueva versión de uno de los perfumes más icónicos de la firma, cuyo lanzamiento original se remonta al año 2000 y que ahora regresa con Rosalía como imagen.

Rosalía | Gtres

Para esta segunda aparición, la cantante quiso seguir la estética plateada del frasco de la fragancia y volvió a sorprender con su elección. En esta ocasión, escogió un vestido largo de tirantes muy finos y con la espalda completamente descubierta, protagonizado por un tejido plateado.

Rosalía y David Savman, presidente de la marca global Calvin Klein | Gtres

Con la melena completamente recogida en un moño alto, Rosalía decidió prescindir de las joyas y dejó que el propio vestido concentrara toda la atención. Una elección elegante y llamativa con la que volvió a demostrar su buena sintonía con la estética de Calvin Klein y se convirtió, una vez más, en una de las grandes protagonistas de la noche.