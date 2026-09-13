El estilo western vuelve con fuerza este otoño: así se llevará la tendencia que se inspira en el viejo oeste

El estilo western vuelve a colarse entre las grandes tendencias de la temporada, aunque esta vez lo hace con una estética renovada y mucho más fácil de llevar. La inspiración del viejo oeste se adapta al armario actual a través de prendas y accesorios que aportan personalidad sin necesidad de apostar por un look completamente cowboy.

Botas, flecos, ante, cinturones con hebillas llamativas y denim recuperan protagonismo y se combinan con básicos de nuestro día a día. El resultado es una versión más urbana y sofisticada del western, pensada para incorporar pequeños guiños a esta estética en todo tipo de looks.

En este artículo repasamos todos los elementos que forman parte de esta estética y que no dejaremos de ver en las tiendas de moda durante los próximos meses. Y es que el estilo western promete convertirse en uno de los grandes protagonistas de este otoño-invierno.

El material por excelencia

Si hay un material que encaja a la perfección con el regreso de la estética western, ese es la gamuza. Esta temporada deja de limitarse a las clásicas chaquetas o botas y se convierte en protagonista de todo tipo de prendas y accesorios.

La encontramos en faldas, bolsos, chalecos, capas e incluso en looks completos, demostrando que no hace falta apostar por un estilismo completamente cowboy para sumarse a la tendencia.

Flecos por todas partes

Los detalles también tienen mucho que decir a la hora de sumarse a una tendencia, y los flecos son uno de los grandes protagonistas de la estética western. Su movimiento aporta personalidad y consigue transformar incluso los looks más sencillos con un toque diferente.

Esta temporada los veremos en todo tipo de prendas y accesorios: desde chaquetas y botas hasta bolsos, cinturones o faldas. No hace falta llevarlos de pies a cabeza, basta con incorporar una pieza con flecos para darle al estilismo ese aire western que vuelve con fuerza.

Hebillas, las nuevas joyas

Las hebillas son otro de esos detalles que, aunque puedan parecer pequeños, consiguen darle estilo a cualquier look. Su estética característica las convierte en un elemento fácilmente reconocible de esta tendencia y esta temporada vuelven a tener un papel protagonista.

Las encontramos especialmente en cinturones y botas, aunque también se incorporan a otros accesorios como los bolsos. Una forma sencilla de añadir un guiño al estilo del viejo oeste sin necesidad de transformar por completo nuestro estilismo.

Cómo conseguir la estética

La clave para llevar la estética western esta temporada está en encontrar el equilibrio. No se trata de vestir de pies a cabeza con prendas inspiradas en el viejo oeste, sino de incorporar algunos de sus elementos más característicos y adaptarlos a nuestro propio estilo.

Las botas cowboy siguen siendo una de las opciones más fáciles para conseguirlo, pero no son la única. Un bolso con flecos, un cinturón con una hebilla protagonista, una chaqueta de gamuza o incluso una prenda vaquera pueden ser suficientes para darle ese toque diferente a un look básico.

La tendencia se aleja así de los estilismos más evidentes y apuesta por una versión mucho más cotidiana y versátil. Cada una puede decidir cuánto quiere incorporar de esta estética y combinarla con las prendas que ya tiene en el armario. Porque, al final, la gracia está en hacer del western una parte más de nuestro estilo y adaptarlo a nuestra manera.