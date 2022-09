Estos son los modelos de zapatillas que van a triunfar este otoño

Llegó el momento que tanto temíamos: el adiós a las sandalias. El otoño está llamando a nuestra puerta y eso significa que las temperaturas ya no van a volver a subir a lo más alto del termómetro, por lo que ya podemos ir pensando en el calzado que nos va a acompañar durante los próximos meses.

Botas, botines, zuecos y bailarinas van a protagonizar los looks de este otoño-invierno, pero ninguno tipo de calzado va a ocupar el lugar de las zapatillas deportivas, nuestras grandes aliadas para el día a día.

A pesar de que todas tenemos una extensa colección de calzado deportivo en casa, nunca está de más ampliarla con la zapatilla que está de moda cada temporada -si encaja con nuestro estilo-. Por eso, en este artículo te explicamos los modelos tendencia de este otoño, para que elijas cuál va más contigo.

Adidas Samba

Como explicamos en este artículo, los looks off duty de las top models nos inspiran constantemente y de ahí salen muchas modas que arrasan entre las influencers, como es el caso de la principal tendencia en zapatillas para este otoño: las Samba de Adidas. Kaia Gerber, Bella Hadid y Kendall Jenner han sido las primeras en amar esta moda y cada vez son más las chicas que las están copiando.

Se trata de un diseño que se creó hace más de 70 años, aunque el modelo original no tenía nada que ver con el que se ha puesto de moda. Las Samba actuales son zapatillas estilo fútbol sala (de hecho, en la página web de Adidas venden un diseño de color negro con suela específica en el apartado de este deporte). Las encontrarás en Amazon.

New Balance 550

Las zapatillas New Balance llevan años reinando en el mundo de la moda. Influencers, modelos y famosas las convierten en protagonistas de cualquier look, ya sea informal o de gala. Las zapatillas de la 'N' valen para cualquier ocasión.

Este otoño las que más vas a ver en los pies de las it girls son las 550, modelo que ya comenzó a triunfar el pasado invierno. De aire retro, las New Balance 550 son perfectas para combinar con unos pantalones cargo y un tank top, otros must para la temporada que acaba de empezar. Cómpralas en este enlace.

Buffalo de plataforma

La moda de los 2000 -conocida como Y2K- está de vuelta este 2022 y, por lo tanto, las zapatillas con plataforma XXL no pueden faltar en tu zapatero. Las Buffalo son de lo más dosmileras y las puedes encontrar en diferentes versiones, con más o menos altura de plataforma.

Hazte con un pantalón campana de tiro bajo, un top con estampado de mariposas y estas deportivas: serás una chica Y2K al 100%. Puedes comprarlas aquí.

Nike Air Jordan 1

Por último, otro de los modelos de zapatillas más buscado en los últimos años y que sigue siendo tendencia son las Nike Air Jordan 1. Las hemos visto tanto en looks urbanos como en otros más sofisticados, como trajes. Son caras, por lo que serán el regalo ideal de cumpleaños, santo o navidades. Las encontrarás en Amazon.