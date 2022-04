Las deportivas se han convertido en un imprescindible en cualquier armario. Ya sea por su comodidad o su facilidad de combinar, son las aliadas perfectas para el día a día.

Aquí tienes algunos de los modelos de zapatillas más combinables y versátiles.

Zapatillas de moda en las redes sociales

Las New Balance 990v5 son, sin duda, una de las zapatillas que más he visto en redes sociales. Durante los últimos tres años han estado agotadas una y otra vez en todas las webs y no es para menos: su comodidad y versatilidad hacen que sean perfectas para cualquier ocasión.

Si estás pensando en invertir en unas zapatillas este año, sin duda estás serán la elección perfecta.

Zapatillas que no pasan de moda

Las Adidas Stan Smith llevan años estando presente, siempre van y vuelven como tendencia, pero nunca llegan a pasar de moda.

Son unas zapatillas que se diseñaron para jugar al tenis, por lo que tienen una suela muy plana y un diseño muy sencillo. Precisamente este diseño las hace más especiales, son fáciles de combinar, extremadamente cómodas y tienen diferentes opciones de colores para todos los gustos.

Zapatillas para amantes del deporte

Las sneakers Asics SportStyle Gel 1090 no son para todo el mundo. Diría que son un modelo de zapatilla hecho, además para su lógica función de correr, para personas con una visión de la moda diferente.

Personalmente, creo que son una pieza perfecta para elevar los looks más neutros y dar un toque desenfadado a los más elegantes. Su color sin duda destacará del resto de tu colección, y como con todos los modelos de Asics, te asegurarás ir casi pisando nubes.

Zapatillas que combinan con todo

Las New Balance 550 es innegable que se convirtieron en verano en las zapatillas del momento. Las vimos en el modelo 550 x Aimé Leon y desde entonces diferentes versiones con nuevas combinaciones de colores salen cada poco tiempo y siempre se agotan.

Aportan un toque único a cualquier look por su diseño y combinación de colores, lo que hace que puedan ser la pieza estrella para todos tus outfits.

Zapatillas clásicas y duraderas

Las Rebook Classic 85 Vintage son bastante similares a las Stan Smith. Puedes elegir entre una u otra y obtendrás resultados muy similares. Además de tener un precio muy razonable, son unas zapatillas que son conocidas por su comodidad y durabilidad, por lo que sin duda le sacarás rentabilidad a la compra.

Sus colores son tan sencillos que van bien con todo y podrás sacarle mucho partido para tus looks de diario.

