El look de modelo 'off duty': Qué es y cómo conseguirlo

No hay mejor fuente de inspiración a la hora de vestir que en un desfile de moda, pero, paradójicamente, no por los colores, texturas y formas que vemos en pasarela, sino más bien por lo que hay detrás de los escenarios. Eso sí, hay una cosa que no cambia, las protagonistas siguen siendo las mismas, las modelos.

Las maniquíes, como cualquier otra persona, cuentan con ciertos looks para ir el trabajo y, en su caso, el trabajo son desfiles de moda donde su imagen es capturada por cientos de paparazzi, lo que seguro le pone cierta presión a la hora de vestirse. Por lo que han conseguido crear toda una tendencia por si solas, y este es el look de modelo off duty o también dicho como "fuera del trabajo".

El estilo de las supermodelos de los 90

Este estilo de vestir viene de mucho tiempo atrás, con las supermodelos, que son el blueprint de esta tendencia. Algunas de las caras más icónicas de esta tendencia son celebridades como Kate Moss, Cindy Crawford, Christy Turlington o Clauida Schiffer entre otras. Estas mujeres en los 90 dominaban la industria de la moda, tanto dentro como fuera de las pasarelas. Todo lo que ellas se ponían para su día a día acababa en las revistas del momento y se convertía en un fenómeno de masas. Este tipo de looks se basaban en la comodidad, pero con rollo: minifaldas, vaqueros anchos, bambas, sudaderas, mocasines, manoletinas… Prendas muy básicas, pero con mucho estilo.

Hoy en día esta tradición sigue estando a la orden del día y las top models originales han sido sustituidas por algunos grandes nombres actuales como son Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber o Gigi Hadid. Es innegable que, tanto en el panorama internacional como nacional, estas mujeres son las que marcan las tendencias que vemos durante el año en los street styles. Solo hace falta ver como Bella Hadid ha conseguido el resurgir el modelo samba de Adidas tras difundirse tan solo un par de fotos de ella llevándolas.

Cómo conseguirlo

Lo mejor de este tipo de estilo es que realmente no se necesita un gran esfuerzo para copiarlo, es muy fácil de recrear, puesto que tan solo se necesita conseguir unos buenos básicos: unos jeans desenfadados (unos clásicos Levi’s 501 un par de tallas más grande que la tuya), un tank top blanco, un chaquetita de punto y unas bambas de estilo tenista, y si, además, le añades una gorra, unas gafas de sol noventeras y un bolso cómodo estilo tote o Balenciaga city bag, tendrás el look perfecto para tus días más ajetreados por la ciudad.

Si lo que buscas es inspiración para este estilo de ropa, lo mejor que puedes hacer es acudir a la fuente, y estas son las propias modelos. Siguiendo su contenido por redes sociales tanto Instagram como ahora en TikTok, ya que muchas de ellas están más activas por allí, o, si no, la plataforma por excelencia para la inspiración: Pinterest.