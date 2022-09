Tank top: así vas a llevar este básico en otoño

Más información Pantalones cargo y parachute: así se lleva la tendencia que no dejarás de ver este otoño

Las camisetas básicas pueden variar su diseño, pero siempre van a ser nuestras mejores aliadas para vestirnos en el día a día. Un vaquero y una básica de cualquier color es el uniforme con el que todas nos sentimos guapas y, además, funciona para casi cualquier ocasión: un día de trabajo, una cita, una cena con amigas…

Pero si encima esa camiseta está de moda, el look se eleva a otro nivel. Ya no es básico, es tendencia. Por eso, en este artículo vamos a centrarnos en el tank top, la camiseta básica viral de este otoño.

Hablamos de una prenda cropped y sin tirantes, que normalmente tiene el cuello redondo o halter. Como esta que lleva Chenoa en este post de Instagram:

Cómo llevar el tank top en otoño

Posiblemente, te estés preguntando cómo vas a llevar el top de moda en otoño, siendo corto y de tirantes, ¡qué frío! Tranquila, las influencers están en todo y ya han pensado infinitas combinaciones muy trendy para lucir esta básica tan ideal.

Para ser la más estilosa, puedes combinarlo con un pantalón de efecto piel, como hace en esta foto Sara Baceiredo. Ella, además, añade unos cuantos collares de colores para darle su toque más personal al look. Puedes rematar el outfit con un cárdigan oversize o una sudadera abierta.

Otra opción, algo más formal, pero igualmente de diario, es esta que lleva Alis Guijarro: con vaqueros anchos y blazer. Unas zapatillas es el toque final que necesita este look.

Marta Lozano, apuesta por una camisa abierta del mismo color del top y añade un maxi collar tipo cadena que convierte un look muy básico en uno apto para una semana de la moda -que es donde se encontraba cuando se tomó esta foto-.

La opción de María Pombo también es ideal: un conjunto de vaqueros y cazadora de color amarillo palo. Si le quieres copiar el look, puedes comprarlo en la propia marca de la influencer, Name The Brand.

Y para el entretiempo actual, siempre puedes optar por llevar un jersey sobre los hombros, como lo hace aquí Emelie Lindmark.

Una camiseta unisex

A pesar de que en este artículo nos hemos centrado en los looks con tank top para mujer, este tipo de camiseta básica también lo llevan los hombres. Es más, años atrás esta prenda se asociaba a un perfil de hombre muy masculino y seductor, motivado por los ejemplos que veíamos -y aún vemos- en la gran pantalla: como Patrick Swayze en 'Dirty Dancing' o Channing Tatum en 'Magic Mike'.

Aunque el nombre de tank top se utiliza desde los primeros Juegos Olímpicos que contaron con participación femenina en la prueba de natación. Fue en el año 1992 y las participantes se vistieron con unos "tank suits" ("traje de tanque") trajes técnicos que tenían la forma de esta camiseta, de ahí el nombre.