Dónde comprar unos pantalones de leopardo si te has quedado sin los de Zara

Lo del pantalón de animal print de leopardo está siendo todo un fenómeno. A pesar de ser una prenda muy vistosa, ha conseguido conquistar hasta a aquellas que prometían nunca vestirla, así como los estilos más elegantes y sofisticados.

Hace meses que se hablaba del regreso del estampado de leopardo. Se ha visto en accesorios, tops, bambas y ahora la guinda del pastel ha sido los pantalones virales de Zara.

Todas las clientas estaban expectantes por ver como la marca añadía esta tendencia en su colección. Y de repente se filtró en TikTok un pantalón que desató la locura porque encontrarlo era muy complicado, había llegado a un Zara en concreto, sin previo aviso, y al armario de Marta Ortega.

Cuando finalmente lo pusieron a la venta online, se agotó a las horas, dejando a muchas con las ganas de conseguirlos. Pero, debemos decirte, que Zara no es la única marca que tiene este tipo de pantalones. Hay muchas tiendas –más baratas o más caras– que tienen a su disposición opciones muy similares a los de Marta Ortega y así poderte unir a la tendencia.

Bershka

Empezamos fuerte, con estos pantalones, también de Inditex, pero en este caso de Bershka. Un pantalón wide leg estampado leopardo de tiro bajo. Están disponibles en su web –corre, que se agotarán– por 25,99 euros. Si te gusta en particular este estampado, Bershka dispone de más prendas con él que son muy bonitas.

Pantalón leopardo | Bershka

Tezenis

Si no quieres gastar mucho dinero porque no acabas de estar segura de esta tendencia, pero quieres probar a ver cómo te queda, sin lugar a dudas esta es tu mejor opción. Un pantalón de Tezenis denim de estampado leopardo disponible desde la talla XS a la L (que está agotada). Los puedes encontrar en su web por tan solo 8 euros.

Pantalones de leopardo | Tezenis

Shein

Si entras en Shein y en el buscador pones "pantalones leopardo" verás que hay más de uno Además, si no quieres dejarte un dineral, la web china es tu mejor aliada. Aunque no podemos poner todos, te hemos traído estos porque son una opción muy casual, parecidos a los de Bershka. Son unos pantalones anchos de pierna con estampado de leopardo y cintura ajustable con cordón, disponibles desde la talla XS a la XL por 11 euros.

Pantalones de leopardo | Shein

Zara Home

Es gracioso saber que todo el mundo se ha peleado para conseguir los pantalones de Zara, cuando hay una alternativa en nuestras narices. En la web de Zara Home podrás encontrar un pantalón satén con estampado leopardo que luce fabuloso. Lo puedes comprar por 39,99 euros.

Pantalón de leopardo | Zara Home

Alternativas agotadas que quizás volverán

Y para finalizar, aunque sabemos que ahora mismo, estas opciones están agotadas, hemos querido dejar constancia de ellas porque son muy estilosas –e incluso más bonitas que los de Zara–. Simplemente, pon tu correo y te avisará cuando vuelven a reponer.

Stradivarius

Esta marca tiene unos pantalones que sientan genial y son espectaculares. Son de tiro bajo y bolsillos delanteros, disponibles de la talla 32 hasta la 44. Son un poco más caros que los famosos de Zara, 35,99 euros, pero si eres de las que no quieres llevar lo que se pone todo el mundo, estos pantalones son perfectos para ti.

Pantalón de leopardo | Stradivarius

HyM

Estos pantalones de canalé son perfectos si quieres una opción más formal de este tipo de pantalones leopardo. Están a 14,99 euros y han triunfado, ya que se agotaron muy rápidamente.