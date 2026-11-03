Dámaris Abad espera su segundo hijo 15 años después de convertirse en madre junto a Melendi

Dámaris Abad, conocida artísticamente como Dama, ha compartido una noticia muy especial con sus seguidores: está embarazada de su segundo hijo. La cantante espera un bebé junto a su pareja, Rubén Valle. El nacimiento está previsto para 2027.

La artista ha elegido sus redes sociales para anunciarlo. En un vídeo junto a Rubén, ambos muestran la ecografía y posan con unas gorras en las que se puede leer "mom" y "dad". "La familia crece. Deseando verte la carita, bebé", ha escrito Dama junto a las imágenes, que se han llenado de felicitaciones.

La publicación también ha dejado reacciones emotivas de sus familiares. Marco, el hijo de quince años que la cantante tuvo con Melendi, ha respondido con varios corazones. Su madre le ha dedicado unas palabras llenas de cariño y ha celebrado el papel que tendrá a partir de ahora: "El mejor hermano mayor de la galaxia", ha escrito. Carlota, la hija mayor del cantante asturiano, también se ha sumado a las felicitaciones.

Este será el primer hijo de Dama junto a Rubén Valle, conocido como Buby. La pareja hizo pública su relación en 2019 y con este embarazo, Dama volverá a ser madre quince años después del nacimiento de Marco, fruto de la relación que mantuvo con Melendi. Ambos pusieron fin a su historia sentimental en 2014 y, desde entonces, han mantenido una relación cordial centrada en su hijo y en su bienestar y educación.