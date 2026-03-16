Demi Moore sorprende más allá de su rostro: del corte bob a la melena XL en los Premios Oscar

Ayer por la noche, día 15 de marzo, se celebró una nueva edición de los Premios Oscar, una de las citas más esperadas del año en la industria del cine. Más allá de los galardones y los discursos, la ceremonia volvió a convertirse en un gran escaparate donde el cine y la moda se dan la mano, captando la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

Como cada año, la alfombra roja fue uno de los momentos más comentados de la noche: actrices, actores y figuras destacadas del panorama internacional desfilaron ante las cámaras. Diseños elegantes, apuestas arriesgadas y peinados estilosos protagonizaron una velada llena de glamour.

En esta edición, varios looks destacaron especialmente por su originalidad y sofisticación, consolidando la alfombra roja de los Oscar como un referente indiscutible en el mundo de la moda. Entre ellos estaba el look de Demi Moore, quien apostó por unas lujosas plumas y su melena XL suelta.

Demi Moore | Gtres

El pelo

Para completar el pelo, Demi Moore optó por una apuesta sobria en belleza que equilibraba la fuerza del vestido. Lució su preciosa melena larga y lisa al aire libre, peinada con un acabado pulido que aportó sofisticación sin restar protagonismo al espectacular vestido. Sin lugar a dudas, una de los cabellos más icónicos de la alfombra roja: muy bien cuidado y impresionante a sus 63 años de edad.

Demi Moore | Gtres

En cuanto a joyas, la actriz eligió piezas de diamantes que añadían brillo y refinamiento sin sobrecargar el estilismo de las plumas, que tenían que ser las únicas protagonistas de la velada.

El look

Demi Moore volvió a situarse entre las más destacadas de la noche con una propuesta que no pasaba desapercibida. Apostó por un diseño a medida de Gucci en palabra de honor con estructura tipo corsé que definía la figura, cubierto por un elaborado trabajo de escamas y plumas en tonos verdes y negros.

El acabado generaba un efecto cambiante bajo los flashes, haciendo inevitable la asociación a una ave exótica. La cola larga y ligera aportaba un aire escénico y sofisticado al vestido. El resultado: un look impactante, con ese punto de fantasía que funciona especialmente bien en la alfombra roja.

Demi Moore | Gtres

Detrás del estilismo de la actriz norteamericana estuvo Brad Goreski, conocido mundialmente. Así pues, se coronó como el responsable de uno de los conjuntos más impactantes de la noche de los premios.

El resultado fue un look armonioso que combinaba teatralidad y elegancia, reafirmando su posición como una de las grandes referentes de estilo en la temporada de premios.

La trayectoria de Demi Moore

A sus 63 años, Demi Moore sigue siendo una figura clave del cine. Aunque su carrera comenzó antes, fue en los años 80 y 90 cuando se consolidó como una de las grandes estrellas, con títulos que marcaron a toda una generación como Ghost, Algunos hombres buenos o Acoso.

Demi Moore | Gtres

Su presencia en pantalla, contribuyó a construir una imagen propia que ha perdurado en el tiempo. Más allá del cine, Moore también ha sido un referente mediático y de estilo. Con Striptease llegó a convertirse en la actriz mejor pagada de su momento, mientras su vida personal alimentaba titulares en la prensa.

Hoy, su regreso al foco gracias a La sustancia, estrenada en 2024, demuestra que su magnetismo sigue intacto. Su aparición en los Premios Oscar ha vuelto a situarla en el centro de la conversación, entre aplausos y comentarios en las redes sociales.