Cómo ver el eclipse solar de forma segura y evitar daños en la vista

El próximo 12 de agosto tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar que podrá observarse desde distintos puntos de España. Sin embargo, lo que para muchos será un espectáculo único también puede convertirse en un riesgo para la salud ocular si no se toman las precauciones adecuadas.

Aunque el sol parezca menos intenso durante un eclipse, los especialistas advierten de que mirar directamente al astro sin la protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles en la retina. De hecho, basta con unos segundos de exposición para sufrir daños que, en algunos casos, son permanentes.

Desde la Clínica Oftalmológica Martínez de Carneros recuerdan que la única forma segura de disfrutar de este fenómeno es utilizando gafas homologadas específicas para eclipses y adquiridas en establecimientos de confianza.

Falsa sensación de seguridad

Uno de los principales peligros de un eclipse solar es que muchas personas creen que, al quedar parte del sol oculto, también disminuye el riesgo para la vista. Sin embargo, esto no es así.

Aunque el disco solar esté parcialmente cubierto, la radiación ultravioleta e infrarroja continúa llegando al ojo con la misma capacidad para dañar la retina. Al haber menos deslumbramiento, es habitual mantener la mirada fija durante más tiempo, aumentando el riesgo de lesión.

"El eclipse genera una falsa sensación de seguridad. Como el sol deslumbra menos, tendemos a pensar que también es menos dañino, pero no es así", explica la Dra. Paloma Martínez de Carneros, especialista y directora de la Clínica Martínez de Carneros.

Niño observando un eclipse con gafas homologadas | Pixabay

"La radiación sigue alcanzando la retina y unos pocos segundos de observación sin la protección adecuada pueden ser suficientes para producir una lesión irreversible en la mácula", añade la experta.

Los síntomas

Uno de los aspectos que más preocupa a los oftalmólogos es que el daño ocular no siempre se nota de inmediato. La retina apenas tiene receptores del dolor, por lo que una persona puede haber sufrido una lesión sin ser consciente de ello.

Mirar directamente al sol durante un eclipse puede provocar una retinopatía solar, una lesión fotoquímica que afecta a la visión central y que puede dejar secuelas permanentes. Además, la exposición también puede causar quemaduras en la córnea o agravar otras enfermedades oculares.

Los síntomas suelen aparecer varias horas después o incluso al día siguiente. Entre las señales de alerta destacan la visión borrosa, la aparición de una mancha oscura en el centro del campo visual, la dificultad para leer o enfocar objetos pequeños, la percepción de líneas deformadas y una menor sensibilidad a los colores.

Eclipse solar | Pexels

"Ante cualquiera de estos síntomas, aunque hayan aparecido horas después del eclipse, es importante acudir cuanto antes al oftalmólogo. Un diagnóstico precoz permite confirmar si existe una lesión y realizar el tratamiento adecuado. Esperar a que desaparezcan por sí solos no es recomendable", añade la especialista.

Cómo ver el eclipse

Los expertos insisten en que no sirven las gafas de sol convencionales ni tampoco soluciones caseras como radiografías, cristales ahumados o filtros improvisados.

La única opción segura es utilizar gafas homologadas que cumplan la norma. Además, deben encontrarse en perfecto estado, sin arañazos ni desperfectos, y nunca deben combinarse con cámaras, prismáticos o telescopios que no dispongan de filtros solares específicos.

Grupo de personas observando un eclipse con gafas homologadas | Pixabay

En el caso de los niños, los especialistas recuerdan que deben estar siempre supervisados por un adulto durante la observación del eclipse.

Proteger los ojos durante todo el año

Más allá del eclipse, los expertos aprovechan esta cita astronómica para insistir en la importancia de cuidar la salud ocular frente a la radiación solar en cualquier época del año.

"En la óptica comprobamos con frecuencia que muchas personas eligen unas gafas por la estética o por el color de la lente, cuando lo realmente importante es que incorporen un filtro ultravioleta de calidad", explica Blanca Martínez de Carneros.

"Una buena lente no solo reduce el deslumbramiento: protege los tejidos oculares frente a un daño acumulativo que puede favorecer la aparición de distintas patologías con el paso del tiempo", cuenta la experta.

Eclipse solar | Pexels

Así pues, el eclipse del próximo 12 de agosto durará apenas unos minutos, pero las consecuencias de observarlo sin protección pueden acompañar a una persona durante toda la vida. Un gesto tan sencillo como utilizar unas gafas homologadas puede marcar la diferencia entre disfrutar del espectáculo o poner en riesgo la visión.