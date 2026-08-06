El momento más divertido del rey Felipe VI en Mallorca: un "¡guapos!" y una sonrisa inesperada

Cada verano, la agenda del rey Felipe VI en Palma de Mallorca deja imágenes muy esperadas. Más allá de sus compromisos oficiales, uno de los momentos más destacados es su participación en las tradicionales jornadas de navegación.

Se trata de una afición que el rey mantiene desde hace años y que vuelve a reunir a numerosos curiosos a las puertas del Real Club Náutico de Palma. Precisamente este jueves, antes de embarcarse en el histórico velero Hispania, el monarca ha protagonizado una de las anécdotas más divertidas del verano.

Así pues, en este artículo, además de contarte todos los detalles sobre este simpático momento, también te explicamos el motivo por el que esta cita en Mallorca es imprescindible en la agenda de Felipe VI.

El rey Felipe VI llegando al Real Club Náutico de Palma | Gtres

El grito que ha roto el protocolo

Como es habitual, Felipe VI ha llegado al lugar vestido con ropa náutica, gorra y gafas de sol, dispuesto a posar junto al resto de la tripulación para los fotógrafos antes de salir a navegar por la bahía de Palma.

Mientras los medios estaban captado las imágenes del equipo, decenas de personas han seguido la escena desde la distancia entre aplausos, saludos y muestras de cariño. Ha sido entonces cuando un hombre que observaba el posado ha lanzado un sonoro "¡Guapos!", un comentario que ha roto por completo la solemnidad del momento y ha sorprendido tanto al monarca como al resto de regatistas.

El rey Felipe VI en el Real Club Náutico de Palma | Gtres

La reacción del rey

Lejos de mantener el gesto serio propio de este tipo de fotografías, Felipe VI ha reaccionado de la forma más natural. Nada más escuchar el piropo, ha dibujado una sonrisa inmediata que ha terminado convirtiéndose en una risa compartida con algunos de sus compañeros de tripulación.

La escena apenas ha durado unos segundos, pero ha bastado para arrancar también las carcajadas de fotógrafos y asistentes, que han presenciado un momento tan espontáneo como poco habitual en este tipo de actos. La complicidad del monarca y su reacción no han tardado en convertirse en una de las imágenes más comentadas.

El rey Felipe VI llegando al Real Club Náutico de Palma | Gtres

No es la primera vez que el rey responde con cercanía a las muestras de afecto que recibe durante su estancia estival en Mallorca. Cada año, tanto a su llegada al club náutico como durante sus desplazamientos por la isla, suele detenerse a saludar a quienes se acercan para verlo, intercambiar algunas palabras e incluso posar para alguna fotografía cuando la ocasión lo permite.

Una cita imprescindible

Tras el divertido momento, Felipe VI se ha subido a bordo del Hispania, uno de los veleros clásicos más emblemáticos de la vela española. La embarcación participa habitualmente en las regatas que se celebran durante estas fechas en Palma y se ha convertido en una de las grandes protagonistas del calendario náutico del verano.

El rey Felipe VI en el Hispania del Real Club Náutico de Palma | Gtres

Con esta nueva jornada en el mar, el monarca ha vuelto a demostrar su pasión por la navegación, una afición que forma parte de sus veranos desde hace décadas. Aunque cada año las imágenes de las regatas despiertan un gran interés, en esta ocasión ha sido un sencillo comentario del público el que ha robado todo el protagonismo y ha dejado una de las escenas más simpáticas de este verano en Mallorca.