La emoción de Bárbara Goenaga tras descubrir que la reina Letizia ha vuelto a lucir sus joyas

La reina Letizia ha vuelto a demostrar su apoyo a las firmas españolas apostando por un complemento muy especial. Durante su reciente visita a Cádiz, la monarca lució unos pendientes de la firma de joyería creada por Bárbara Goenaga, un gesto que no ha pasado desapercibido y que ha provocado una emocionante reacción por parte de la actriz y diseñadora.

Lejos de ocultar su sorpresa, Goenaga ha reconocido que descubrió la noticia gracias a los periodistas y no ha podido evitar mostrar su enorme agradecimiento por el respaldo que la esposa de Felipe VI brinda a las pequeñas marcas nacionales.

Un apoyo que no es nuevo, ya que la reina Letizia lleva tiempo incorporando algunas de sus creaciones a su joyero. En este artículo te contamos todos los detalles sobre la reacción de Bárbara.

Bárbara Goenaga | Gtres

Un gesto que emociona

A su llegada a un acto público, Bárbara Goenaga fue preguntada por los periodistas sobre la elección de la reina Letizia de volver a lucir una de sus piezas. Visiblemente emocionada, la actriz confesó que todavía no sabía que la monarca había escogido uno de sus diseños.

"¿Sabéis que me he enterado por vosotras? Pero me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión, porque es de agradecer el trabajo que hace con las marcas españolas, marcas pequeñitas", ha confesado la diseñadora.

La reina Letizia con un collar de la firma de Bárbara Goenaga | Gtres

"Yo creo que es muy consciente y es una labor súper importante que nos apoye, así que yo, todo mi agradecimiento es poco, la verdad", reflexionó Bárbara Goenaga ante las cámaras. Sus palabras reflejan el impacto que tiene para una firma independiente que una figura como la reina Letizia apueste por sus diseños en actos oficiales.

Letizia es un gran apoyo

Y es que desde hace años, la monarca se ha convertido en una de las mejores embajadoras de la moda y la artesanía española, dando visibilidad a pequeñas empresas y diseñadores que, tras aparecer en su agenda oficial, ven multiplicada la atención sobre sus productos.

La reina Letizia con un collar de la firma de Bárbara Goenaga | Gtres

Cuando los periodistas le sugirieron que quizá era el momento de regalarle alguna nueva pieza o de que la reina ampliara su colección con más diseños de la firma, Bárbara respondió con la misma humildad: "Bueno, yo, vamos, me siento hiperafortunada, no pido nada más, por favor, que agradecida hasta el final. Muy, muy, muy agradecida. Muchísimas gracias", expresó la también actriz.

Más sobre la firma

La relación entre la reina Letizia y las joyas de Bárbara Goenaga no es nueva. Ya en la primavera de 2024 sorprendió estrenando distintos modelos de pendientes de la firma, entre ellos los diseños Gaua, Rayo Iconic y Rita, unas piezas que despertaron un gran interés entre los expertos en moda y los seguidores de la Casa Real.

La marca, fundada por la actriz en 2014, ha ido creciendo de forma constante gracias a una propuesta basada en la joyería ética y en diseños inspirados en la naturaleza y el arte contemporáneo. Sus piezas destacan por un estilo atemporal y versátil, pensado para acompañar tanto los looks cotidianos como las ocasiones más especiales.

Aunque durante más de dos décadas Bárbara Goenaga ha desarrollado una sólida carrera como actriz, en los últimos años ha centrado gran parte de sus esfuerzos en este proyecto empresarial.

Sin abandonar por completo la interpretación, la diseñadora ha conseguido consolidar una firma que cada vez cuenta con mayor reconocimiento y cuya proyección continúa creciendo, impulsada también por el respaldo de una de sus clientas más ilustres: la reina Letizia.