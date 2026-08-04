Todo lo que debes revisar antes de irte de vacaciones y dejar tu casa lista

Si eres de los que tienes las vacaciones a la vuelta de la esquina, preparar la maleta y organizar el viaje suele convertirse en la principal preocupación de muchos viajeros. Sin embargo, revisar algunos aspectos básicos de la vivienda antes de salir puede evitar problemas y hacer que la vuelta sea mucho más agradable.

Mujer poniendo ropa en la maleta | Freepik

Uno de los primeros pasos recomendables es desenchufar los aparatos eléctricos que no vayan a utilizarse durante la ausencia. Esta sencilla medida ayuda a reducir el consumo energético y evita gastos innecesarios mientras la casa permanece vacía.

También es aconsejable cerrar la llave de paso del agua y la del gas. Aunque se trata de un gesto rápido, puede prevenir fugas y averías que podrían causar importantes daños si se producen durante varios días sin supervisión.

Además, conviene vaciar la basura y limpiar los cubos para evitar malos olores. Revisar la nevera y retirar los alimentos perecederos es otra tarea importante para evitar encontrar productos en mal estado al regresar.

Regleta de enchufes | iStock

Para quienes van a estar fuera durante varios días, programar una luz con temporizador puede ayudar a simular presencia en la vivienda durante determinadas horas.

Por último, muchos viajeros recurren a un sencillo truco para viajar más tranquilos: hacer una fotografía de los fuegos de la cocina apagados, las ventanas cerradas y la puerta bloqueada antes de salir. De esta forma, si surge la típica duda durante el viaje, basta con consultar las imágenes en el móvil para comprobar que todo quedó correctamente cerrado y seguir disfrutando de las vacaciones sin preocupaciones.