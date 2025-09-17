El truco viral de Juan Avellaneda para arreglar enganchones en la ropa satinada

Los vestidos de satén son tan bonitos como delicados. Y es que normalmente los compramos para lucirlos en ocasiones especiales como celebraciones de cumpleaños o bodas.

Pero hay un gran problema con este tipo de tela: se engancha mucho, provocando un tipo de carrera con la cual hacer una costura para arreglarla no es una opción. Pero, en este artículo, te traemos la solución perfecta para poner fin a este tipo de desperfecto.

Después de leer esto, te volverás a poner todas esas prendas de satén con este pequeño desajuste, porque te traemos el truco viral del diseñador de moda Juan Avellaneda para arreglar los enganches con tan solo una moneda.

Qué necesitas

Para solucionar un enganche en una prenda de satén solo necesitarás un elemento que seguro tienes a mano:

Una moneda: tiene que ser de uno o dos euros.

Sí, así es. Con una moneda y la prenda a arreglar tendrás suficiente para poner fin a todos los enganchones. Esta es la salvación a todas las prendas de satén con desajustes: ya las podrás volver a lucir como el primer día.

Moneda | Freepik

Además, si el enganchón tiene lugar en medio de una celebración, solo con encontrar a alguien que te preste una moneda, podrás poner fin al desperfecto que no te deja tranquila ni en mitad de la fiesta. ¿Quién no tiene una moneda siempre en el bolso?

Paso a paso

Este procedimiento es "súper fácil", admite el diseñador de moda español, además de que la prenda queda "como nueva". Juan Avellaneda, también creador de contenido, nos hace un pequeño spoiler: "no hace falta coser". Así pues es un truco muy fácil y al alcance de todo el mundo.

Para ello tendrás que seguir estos pasos:

1. Coloca la prenda con el enganchón en una superficie plana.

2. Localiza la zona del desperfecto que quieres arreglar.

3. Con la moneda, frota encima del enganchón hasta que desaparezca por completo.

4. Ya tienes tu prenda de satén lista para lucirla como si fuera nueva.

Mujer arreglando una prenda de satén | Freepik

Con este sencillo procedimiento Juan Avellaneda ha sorprendido, una vez más, a todos sus seguidores. Ahora ya sabes qué hacer cuando, después de una celebración inolvidable, encuentres un enganchón en tu vestido de satén.

Ya no hace falta que guardes una de tus nuevas prendas favoritas en el fondo del armario, solo debes coger una moneda y ponerte manos a la obra para dejarla igual que cuando la compraste.