Rosalía sigue cosechando éxitos y afianzando su fama internacional. La cantante española ya se ha convertido en todo un fenómeno en Estados Unidos, lo que le ha permitido acudir al programa de Jimmy Fallon, 'The Tonight Show', para presentar su disco 'Motomami'.

Durante la entrevista, Rosalía no dudó en enseñar al presentador a pronunciar correctamente su nombre, y confesó que en Estados Unidos era habitual la confusión.

Sin embargo, el momento más recordado de la noche fue la anécdota que contó Rosalía sobre una surrealista situación que había vivido junto al famoso cantante británico Harry Styles.

La divertida anécdota de Rosalía y Harry Styles

Rosalía explicó que suele cambiar de número de teléfono bastante a menudo, ya que cuando se encuentra en pleno proceso creativo, no suele responder a los mensajes, y cuando su buzón de entrada se llena, le da la impresión de que demasiadas personas conocen su número:

"Cuando veo todo eso llego a la conclusión de que ha llegado la hora de cambiar de teléfono y empezar de nuevo" comentó la cantante.

"Yo pensaba que cuando dejas de usar un número, este desaparecía. No sé por qué creía eso", admitió. Pero lo cierto es que ese número pasa a ser el de otra persona, lo que causa bastantes confusiones.

Resulta que Harry Styles contactó con Rosalía a través de Instagram después de haber tenido una extraña conversación con un desconocido, creyendo que se trataba del número de la artista española.

Harry tan solo quería felicitarla por su canción 'Dolerme', que lanzó durante el confinamiento. "Es preciosa" dijo Harry Styles, a lo que la persona tras el número desconocido respondió: "Lo sé, querido". Finalmente, la persona fue clara y le dijo: "Perdona, te estás equivocando, no sé quién eres. Este número pertenecía antes a alguien, ahora es mi número, así que no me molestes".

Tras esta extraña conversación, Harry le mandó la captura por Instagram a Rosalía, quien le aseguró que ese no era su número.

La historia provocó las carcajadas del público y del propio Jimmy Fallon, y Rosalía fantaseó con que esa persona estuviera viendo el programa. "Imagínate que nos esté viendo y se de cuenta de que le dijo 'no me molestes' a Harry Styles", bromeó.

