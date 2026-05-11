El posado en bikini de Georgina Rodríguez que dicta las tendencias definitivas del verano 2026

Georgina Rodríguez vuelve a convertirse en protagonista del universo fashion con su colaboración con Calzedonia. La influencer y empresaria se ha convertido en la nueva embajadora en España de la colección de baño SS26 de la firma italiana, consolidando todavía más su posición como referente internacional de estilo.

Con una estética sofisticada, sensual y muy mediterránea, Georgina protagoniza una campaña donde los bikinis minimalistas, los tejidos brillantes y los estampados atrevidos marcan las tendencias que dominarán este verano.

Georgina Rodríguez posando en bikini | Calzedonia

Un posado inspirado en el verano mediterráneo

La campaña apuesta por imágenes luminosas y escenarios que evocan el Mediterráneo: calas, piel bronceada, luz dorada y looks effortless. La presencia de Georgina encaja perfectamente con esa estética aspiracional que mezcla feminidad, lujo relajado y confianza.

La influencer asegura que siempre ha estado vinculada a la marca y que esta colaboración tiene un significado especial para ella: "Para mí, el mar es libertad, energía y feminidad. Siempre he amado la colección de baño de Calzedonia y la llevo desde hace años".

El bikini minimalista que promete agotarse

Entre todos los diseños de la colección, uno de los grandes protagonistas es el modelo Minimal Fit, que regresa esta temporada reinterpretado en varios tonos. Georgina lo luce en color marrón chocolate, uno de los colores estrella del verano, acompañado de delicados detalles dorados que elevan el diseño.

La propuesta confirma el regreso de los bikinis sencillos pero favorecedores, donde los cortes limpios y los tonos sofisticados sustituyen a los estampados excesivos de temporadas anteriores.

Georgina Rodríguez posando en bikini | Calzedonia

Brillos, lentejuelas y tejidos luminosos

Otro de los modelos más llamativos de la campaña es Sequin Net, un bikini en tono butter cream white decorado con pequeñas lentejuelas que aportan un brillo sutil y elegante. El diseño también estará disponible en marrón y en versión bañador.

La tendencia shimmer continúa ganando fuerza este verano, especialmente en prendas de baño que buscan reflejar la luz y potenciar el efecto glow sobre la piel bronceada.

La Bahía: la colección más mediterránea

Como gran novedad, Calzedonia presenta la cápsula La Bahía, una colección inspirada en el estilo de vida mediterráneo y en la estética balear. Georgina luce diseños como Green Vichy y Pop Palms, propuestas frescas y luminosas que combinan estampados relajados con siluetas muy favorecedoras.

La colección busca transmitir esa sensación de verano eterno: días junto al mar, tonos cálidos, tejidos ligeros y una feminidad mucho más natural y desenfadada.

Georgina Rodríguez posando en bikini | Calzedonia

El animal print también se lleva en bikini

Para quienes prefieren una estética más atrevida, la campaña también incorpora el modelo Savage Shades, protagonizado por un estampado animal en tonos tierra. El diseño destaca especialmente por su top push-up cruzado y la braguita brasileña, dos detalles que potencian la silueta y aportan un efecto mucho más sensual.

El animal print, lejos de desaparecer, continúa reinventándose cada temporada y vuelve este verano en versiones más sofisticadas y cálidas.

La campaña que confirma las tendencias del verano 2026

Más allá de los bikinis, la nueva campaña de Georgina Rodríguez resume perfectamente hacia dónde se dirige la moda de baño esta temporada: siluetas limpias, tejidos que realzan el cuerpo, colores naturales y una sensualidad mucho más elegante.

Y sí, después de este posado viral, queda claro que Georgina vuelve a convertirse en una de las grandes referencias de estilo del verano.