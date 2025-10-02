Calzado de entretiempo: 5 modelos imprescindibles que marcan tendencia

Oficialmente ya estamos en otoño, aunque, en algunas ciudades no lo parece del todo. Ahora que debería empezar el frío nos estamos encontrando con que el calor aún está presente en nuestros días.

Y, como no, estas temperaturas tan variadas afectan, sobre todo, a nuestros outfits. Y para la ropa tal vez nos resulta más fácil: llevando un jersey siempre encima y jugando con las capas. Pero, para el calzado, el asunto se complica.

Es por eso que, en este artículo, te traemos algunas ideas de calzado para este momento del año que no sabes para donde tirar, si hacia prendas veraniegas o de invierno. Estas son las 5 mejores opciones de zapatos en tendencia para el entretiempo.

Mocasines | Freepik

Los mocasines

Este tipo de calzado lo llevamos viendo en tendencia desde la primavera. Es un zapato sin cordones ni cremalleras, caracterizado por un tacón bajo, los tobillos descubiertos y su comodidad, populares tanto en hombres como en mujeres.

Por lo que hace a sus orígenes, se cree que provienen de los teser, un zapato que llevaban los pescadores noruegos hace muchos años. Durante las décadas de los 50 y 60, fue un calzado muy visto entre estudiantes de prestigiosas universidades, lo que permitió que, en los 70, se convirtiera en un icono de la moda.

Actualmente, los mocasines tienen mil formas, colores y texturas distintas: suelas de plataforma, adornos metálicos, tachuelas y hasta detalles que cuelgan. Los amantes de la moda consideran este zapato como un esencial en sus armarios, ideal para elevar cualquier tipo de look.

Las bailarinas y las merceditas

Ambas opciones las hemos visto durante este verano, y seguirán presentes en los outfits durante esta temporada de otoño. Al igual que los mocasines, estos tipos de calzado se han modernizado, y se pueden encontrar en muchas formas, colores y con todo tipo de detalles.

Las bailarinas son unos zapatos planos, con la suela muy fina y flexible inspirados, como bien indica su nombre, en el calzado utilizado por las bailarinas de ballet. Aunque hoy en día puedes encontrar modelos más extravagantes, las bailarinas se caracterizan por su diseño sencillo, la punta redondeada y, normalmente, un pequeño lazo como decoración.

Por lo que hace a la merceditas, en lo único que se diferencia de las bailarinas es en que tienen una tira que se cruza sobre el empeine, proporcionando sujeción y un detalle precioso. Eso sí, esta segunda opción acostumbra a tener una estética más vintage.

Carlota Marañón | Instagram

Botines

Un gran imprescindible para esta nueva temporada y para las temperaturas de entretiempo, son los botines. Es un clásico que nunca pasa de moda, pero que se ha reinventado, cogiendo mucho protagonismo en los looks.

Es un calzado muy cómodo y con carácter, con un estilo único que caracteriza cualquier tipo de outfit. Así pues, para esta temporada, los botines serán los protagonistas y aliados infalibles para pisar fuerte las calles.

Botas de cowboy

Para esta temporada de otoño e invierno, las botas estilo cowboy son un comeback para tu armario. Ya son muchas las influencers que están apostando por este calzado, contribuyendo a la tendencia más latente del momento.

Sus orígenes son claros: provienen del viejo oeste americano, de los trabajadores en ranchos y tierras rurales. Una pieza ideal para ese tipo de trabajo, debido a los materiales duros y resistentes que las componen.

Carlota Marañón | Instagram

Ahora ya, además de ser un símbolo icónico de la cultura estadounidense, son una prenda muy aclamada para vestir y declarar un estilo con carácter y personalidad. Para esta temporada vuelven con diseños innovadores: estampados, colores metalizados y detalles bordados. Desde luego, una moda que nunca se irá.

Bambas en tendencia

Las bambas de entretiempo que marcan tendencia este año son las que se sitúan a medio camino entre lo deportivo y lo casual. No son las típicas zapatillas de running ni las deportivas de gimnasio, sino modelos más versátiles que combinan con looks de calle, incluso con prendas un poco más arregladas.

Se llevan mucho las siluetas minimalistas, de líneas limpias y tonos neutros como el blanco, el beige o el gris claro, aunque también aparecen versiones en tonos pastel o con pequeños detalles de color que les dan un aire fresco.

Este tipo de bambas, a veces llamadas sneakers casual, se caracterizan por su comodidad y por tener un diseño más ligero y estilizado que las deportivas tradicionales. Las suelas suelen ser planas, lo que aporta un toque moderno sin renunciar a la comodidad.

Marcas como Veja, Adidas o Puma, con sus modelos retro, están apostando fuerte por este estilo, convirtiéndolo en un básico imprescindible para la temporada.