Cómo vestir como una Spanish Girl: las claves de la nueva tendencia en redes

Durante el verano de 2024 se hicieron virales en TikTok los vídeos de influencers españolas mostrando sus looks al ritmo de Spanish Girl de Julio Iglesias, canción de 1978. Y no solo ellas: creadoras de contenido extranjeras enamoradas de nuestro país comenzaron a intentar emular nuestro estilo con hashtags como "how to dress like a Spanish girl".

Definir el estilo de las españolas es casi imposible, porque la magia de nuestro país está en su pluralidad y multiculturalidad. No se visten igual las chicas de Vigo que las de Sevilla, ni las de Madrid como las de Barcelona. Incluso dentro de las grandes ciudades conviven distintos estilos, desde la chica moderna hasta la chica "cayetana".

Lo cierto es que, igual que ocurrió con la moda danesa y el fenómeno Copenhague Girl en los últimos años, ahora parece haber llegado el turno de la Spanish Girl. Las marcas españolas ya conquistan vestidores y armarios de medio mundo, y su estilo empieza a imponerse como referente global. Tan solo hace falta ver el éxito que tiene Laagam, de Inés Arroyo; o La Veste, de Blanca Miró y María de la Orden.

Looks que definen a la Spanish Girl

No existe un único look que represente a todas las españolas, pero algunas prendas básicas e infalibles aparecen en el armario de las más seguidas y copiadas en redes.

La americana: no hay amante de la moda en España que no tenga al menos una blazer. La usamos tanto para un evento elegante, como para ir a la oficina o incluso al gimnasio, para después tomar un café con amigas. Es una pieza que eleva cualquier estilismo, incluso deportivo.

Look con americana | Getty Images

Vaqueros azules y camiseta blanca básica: un combo imprescindible. Sea cual sea tu estilo, esta combinación sirve como base de un buen look, tanto para la calle como para eventos de moda.

Vaqueros azules y camiseta blanca | Getty Images

Blusa o camisa original: una prenda con estampados divertidos, lunares o colores llamativos es clave. Se puede llevar oversize para un look relajado o combinada con jersey de punto y pantalón de vestir, aportando siempre un toque de personalidad.

Cayetana Rivera llevando una blusa de lunares | Getty Images

Pantalón blanco o crema: perfecto para cualquier temporada. Combina con casi todo y aporta un aire femenino y elegante que nunca falla.

Victoria Federica con un total look e color crema | Getty Images

Zapato plano: la vida de las españolas está llena de planes. Ir a la oficina, recados, tomar algo con amigas, paseos o parque con los niños… Para todo esto, las bailarinas, mocasines o deportivas son ideales. Comodidad y estilo van de la mano en una Spanish Girl.

Alexandra Pereira con zapato plano | Getty Images

Accesorios: gafas llamativas, pendientes grandes, scrunchies XXL o maxi collares. Nos encanta alegrar la vida con detalles que marcan la diferencia y completan cualquier estilismo. Los street styles están llenos de estas pinceladas de color y personalidad.

Maxi collar | Getty Images

La esencia de la Spanish Girl

Como acabamos de comprobar, el estilo Spanish Girl no es uniforme ni rígido. Se basa en la versatilidad, la comodidad y el toque personal de cada una. Es la combinación perfecta de tradición y tendencia, y lo mejor de todo: se puede adaptar a cualquier personalidad y estilo.