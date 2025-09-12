Quién es Brooks Nader, la modelo y ex de Constantino de Grecia que ahora podría estar saliendo con Carlos Alcaraz

Brooks Nader podría ser la nueva ilusión del número uno del tenis en nuestro país, Carlos Alcaraz. Así lo desvelaba su hermana, Grace Ann, con la que comparte un reality show en compañía de sus otras dos hermanas, Sarah Jane y Mary Holland, aunque curiosamente ellos no se siguen en redes.

"Los rumores son ciertos. 'Salir' es un término muy confuso. Pero sé que es el hombre del momeno", decía Grace Ann en una entrevista con E! News durante un evento en Nueva York.

Grace Ann Nader, Brooks Nader, Mary Holland Nader y Sarah Jane Nader | Gtres

Empresaria, actriz e influencer

Pero esta no ha sido la única aparición de la celebrity en televisión, debutó en la actuación con una pequeña parte en la película de acción Backtrace y ha participado en la última edición de Bailando con las estrellas, donde se enamoró del bailarín ruso Gleb Savchenko.

Además, ha impulsado diversos proyectos empresariales, entre los que se encuentran una línea de joyas en colaboración con la firma Electrick Parks, y Home By BN, su propia marca de decoración para el hogar. Sumado a esto, cuenta con casi dos millones de seguidores en Instagram, con los que comparte trucos de moda y belleza.

En España, su nombre empezó a hacerse conocido por su breve romance con Constantino de Grecia, con el que acudió a la boda de la también modelo estadounidense Olivia Culpo.

La modelo Brooks Nader en un photocall | Gtres

Pero su vida amorosa no queda ahí, la modelo estuvo casada previamente con el publicista Billy Haire, del que se separó a principios de 2024, aunque en enero de este año compartía: "Todavía estoy legalmente casada". ¿Lo seguirá estando ahora que está con Carlos Alcaraz?