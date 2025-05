Qué es el estilo island girl y cómo hacerlo tuyo esta primavera

Jornadas de playa, aroma a protector solar, arena en el cuerpo y ese look desenfadado que parece sacado de una película rodada en el Caribe (o al menos, eso intentamos). ¿Te suena? Entre nosotras, la primavera y sus primeros rayos de sol ya nos hacen pensar en vestidos vaporosos, piel bronceada y planes infinitos al aire libre.

Y ahí es donde entra la estética island girl, o chica isleña: una tendencia que triunfa en redes sociales y que apuesta por la comodidad, la conexión con la naturaleza, la sencillez y la inspiración tropical, pero sin perder el glamour. Si te gusta ese aire boho playero, toma nota, porque podría convertirse en tu nuevo estilo favorito.

Cómo maquillarte de forma sencilla para un acabado natural

Para sumarte a esta estética, lo primero es simplificar tu rutina de maquillaje. El objetivo es lograr un efecto natural y luminoso, con pocos productos y sin recargar el rostro. Empieza por una CC Cream o BB Cream que corrija imperfecciones y te proteja del sol. Otra opción es una prebase con color que unifique el tono y aporte luz.

El bronceador será tu mejor aliado para lograr el característico toque sunkissed, es decir, bronceado. Ya sea en polvo, en crema o incluso líquido, apuesta por subtonos cálidos: bronce, dorado o tierra, entre otros. Aplícalo con sutileza en las zonas en las que el sol suele impactar más: pómulos, nariz, frente y barbilla. No te olvides de aplicarte un poco de colorete en tono coral, melocotón o rosa empolvado para lograr un rubor natural.

¿Un toque extra? Un poco de highlighter en los pómulos, el lagrimal y el arco de Cupido, sobre todo si es un maquillaje de noche, además de un gloss transparente. Y si te apetece sofisticar un poco más el look, apuesta por sombras de ojos en tonos neutros cálidos: beige o marrón claro, por ejemplo.

Peinados para la playa: rápidos, frescos y favorecedores

Tu rutina de belleza no estará completa sin un peinado isleño o, mejor dicho, un peinado que nos transporte directamente a nuestras vacaciones de verano. ¿Qué es lo más sencillo para esos días de playa, calor y paseos? ¡Peinados rápidos y sin esfuerzo!

Las coletas bajas y sueltas, las trenzas de lado y los moños relajados funcionan genial con este look. Son peinados rápidos y muy cómodos, por lo que encajan perfectamente. Las ondas surferas son otro imprescindible. Puedes lograrlas fácilmente con la plancha del pelo o con productos como la espuma o un spray de sal marina. En este caso, solo necesitarás aplicar un poco de producto sobre el pelo y arrugarlo con las manos para conseguir el efecto ondulado.

Ten en cuenta que los accesorios van a jugar un papel muy importante en este look. Seguro que en tu tocador tienes alguna pinza de estilo hawaiano y si no probablemente la has visto en tiendas. ¡Elevarán tu peinado sin esfuerzo! Estas de Stradivarius son perfectas.

Estilo island girl: ¿Qué ropa se lleva?

Y el look no estará completo sin un atuendo que lo acompañe. Vestidos, faldas y blusas son apuestas seguras, especialmente aquellas con estampados florales y tropicales, pero no valen todas las telas. Debes apostar por tejidos frescos, ligeros y transpirables, como el lino, el algodón o la viscosa. Esta falda es un gran ejemplo, prenda muy versátil y en tendencia.

En cuanto al calzado, las sandalias planas, cuñas o alpargatas son ideales. Y si te animas con chanclas, que tengan un aire más chic, alejadas del look de piscina. Para cerrar el look: sombreros y bolsos de mimbre, paja o rafia; pañuelos de seda o algodón para el pelo o el bolso, y joyas discretas como collares finos, pulseras de cuentas marinas y pendientes minimalistas. La clave está en los detalles.