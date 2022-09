Batch dressing: Ahorra tiempo por las mañanas al vestirte con este método

Existen muchas formas de darle unos minutitos más al reloj cada mañana, como pasar del desayuno o ducharte antes de ir a dormir, pero hagas lo que hagas siempre necesitarás un tiempo para vestirte antes de salir de casa. Además de la ardua tarea de planificar qué te vas a poner aún con legañas en los ojos. No te preocupes, con esta técnica podrás posponer la alarma con total tranquilidad, te enseñamos el 'Batch Dressing'.

Al igual que preparas el túper con la comida para ir a trabajar o planificas las comidas de toda la semana esta técnica organiza lo que vas a vestir durante la semana. Solo necesitarás 30 minutos de tu domingo para poner en práctica esta rutina.

Además, esta rutina te ayudará a mantener tu armario más ordenado, sabiendo qué tienes, qué es lo que más te pones y aquello que no necesitas.

Pasos a seguir

Ya que tendrás que invertir un rato de tu domingo te recomendamos que acompañes esta tarea con tu bebida favorita y buena música. Lo primero que debes hacer es despejar tu cama, ya que será el lugar donde irás colocando los looks para poder visualizarlos mejor. A continuación, coge tu teléfono móvil y échale un vistazo al tiempo que va a hacer durante la semana, así como a los eventos, reuniones o compromisos que tengas.

Ahora, abre tu armario y comienza a planificar qué vas a necesitar, incluyendo calzado, ropa interior y accesorios. Cuando tengas todos tus looks listos, busca un lugar en tu armario para guardarlos de forma accesible. Puedes probar uniendo perchas con la anilla de una lata de refresco. Ahora cada mañana solo tendrás que ir al rincón donde los prepares y ponértelo todo.

No olvides en utilizar todas las prendas de tu armario e incluso animar a tus familiares o amigos que convivan contigo a ayudarte a planificar los outfits. La primera vez reconocerás prendas que igual no recordabas que tenías y podrás crear looks muy variados para las próximas semanas.

