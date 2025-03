Bad Bunny, su explosiva campaña en calzoncillos: "Calvin Klein debió tirar más fotos"

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, lo ha vuelto a hacer. El cantante puertorriqueño se ha convertido en el protagonista de la última campaña de Calvin Klein, posando en ropa interior en unas imágenes que han causado locura en redes sociales. Su espectacular físico y su actitud desafiante han provocado miles de reacciones y memes en cuestión de horas.

Calvin Klein es una marca que lleva trabajando muchos años con celebridades de primer nivel para sus campañas de ropa interior, y ahora Bad Bunny se une a esa lista. La firma ha contado anteriormente con iconos como Justin Bieber, quien en 2019 dejó atrás su imagen juvenil en una campaña inolvidable. Sin palabras nos dejó Jeremy Allen White, estrella de Shameless y The Bear, que en enero del año pasado también revolucionó las redes con su sesión en una azotea de Nueva York.

2024 es el año de Bad Bunny. Arrancó fuerte en enero con el lanzamiento de Un Verano Sin Ti, aunque salió en invierno, todo apunta a que será el álbum del verano. Ahora, con su explosiva campaña para Calvin Klein, vuelve a acaparar todas las miradas.

La propia cuenta de Calvin Klein ha compartido en Instagram seis publicaciones con las imágenes de la sesión de fotos protagonizada por el artista. Las fotografías son obra del famoso fotógrafo Mario Sorrenti. En cada una de ellas, la marca ha etiquetado el producto estrella de la campaña, sus icónicos calzoncillos, un básico que se ha convertido en símbolo de la firma. El modelo que luce el artista en la sesión se vende en un pack de tres por 44,90 euros.

Bad Bunny no solo es un referente en la música, sino también en la moda. A lo largo de los años, ha demostrado que no tiene miedo a romper los estereotipos y llevar looks más allá de lo socialmente aceptado. Incluso impulsó la tendencia de las uñas pintadas en hombres.

Pero tampoco debemos olvidar sus espectaculares looks en la Met Gala y su capacidad para imponer tendencias en redes sociales.

Bad Bunny, con un traje de John Galliano | Gtres

Las imágenes de Bad Bunny para Calvin Klein han acumulado millones de likes en su cuenta de Instagram y casi 90.000 comentarios en apenas unas horas.

Sus fans han inundado la publicación con mensajes que combinan humor y admiración, incluso han usado las propias letras de sus canciones. Una usuaria ha escrito: "Un aplauso pa mami y papi porque en verdad rompieron", mientras que otra ha dicho: "Calvin Klein debió tirar más fotos".

Pero si hay un lugar donde esta campaña ha generado revuelo, ha sido en X. Los usuarios han llenado la plataforma con memes y reacciones divertidas, la mayoría comentan cómo de dotado está el artista y lo sensual que es la sesión de fotos.

Algunos incluso han bromeado diciendo que este es el "regalo" que necesitaban para alegrarse el día.

Bad Bunny no para de triunfar en la música y la moda a través de sus decisiones artísticas y estilísticas. Este posado para Calvin Klein es solo un nuevo capítulo en su historia de éxito y, sin duda, uno que ha dejado huella en las redes sociales.