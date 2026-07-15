Orgullosa con su camiseta: Harper Seven, la inesperada aficionada de la Selección Española en la semifinal del Mundial 2026

Harper Seven se ha convertido en una de las protagonistas inesperadas de la semifinal del Mundial entre España y Francia. Mientras miles de aficionados seguían con emoción el encuentro, la hija menor de David y Victoria Beckham ha sido fotografiada en la grada luciendo la chaqueta oficial de la Selección Española.

Aunque muchos se han sorprendido al verla animando a La Roja, lo cierto es que España ocupa un lugar muy especial en la historia de la familia Beckham. David Beckham defendió la camiseta del Real Madrid entre 2003 y 2007, unos años en los que él, Victoria y sus hijos vivieron en Madrid y estrecharon un fuerte vínculo con nuestro país. Harper aún no había nacido por aquel entonces, pero ha crecido escuchando las historias de esa etapa que marcó a su familia.

David y Victoria Beckham en las gradas | Getty

A lo largo de los años, los Beckham han regresado en numerosas ocasiones a España, tanto por motivos profesionales como para disfrutar de sus vacaciones. Además, David nunca ha ocultado el cariño que siente por nuestro país ni la relación que mantiene con antiguos compañeros y amigos de su etapa madridista.

En esta ocasión, Harper ha querido mostrar públicamente ese afecto vistiendo la equipación española en uno de los partidos más importantes del campeonato. Junto a ella se encontraba Romeo Beckham, que también siguió muy atento el desarrollo del encuentro, aunque fue la benjamina de la familia la que terminó acaparando todas las miradas con este guiño a la Selección.

Más allá del resultado deportivo, la imagen de Harper Seven apoyando a España ha dejado una de las estampas más curiosas de la semifinal y ha vuelto a demostrar que, años después del paso de David Beckham por el Real Madrid, el vínculo de la familia con nuestro país sigue estando muy presente.