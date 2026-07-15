El precioso gesto de la princesa Leonor con la infanta Sofía durante los Premios Princesa de Girona

La princesa Leonor y la infanta Sofía han vuelto a demostrar la gran complicidad que existe entre ellas durante los Premios Princesa de Girona 2026. Aunque la heredera al trono ha sido una de las grandes protagonistas de la ceremonia, ha habido un pequeño gesto con su hermana que no ha pasado desapercibido.

En varios momentos de la gala, Leonor ha buscado la mirada de su hermana pequeña para compartir sonrisas y gestos de complicidad, algo que se ha convertido ya en algo normal en sus apariciones públicas. Sin embargo, ha sido un instante muy concreto el que ha llamado la atención de todos: la heredera se ha acercado discretamente a la infanta Sofía para ponerle bien un mechón de pelo antes de continuar con el acto, un gesto que demuestra la naturalidad con la que ambas viven este tipo de compromisos.

La Familia Real durante el acto de entrega | Gtres

No es la primera vez que las hermanas dejan escenas similares. A lo largo de los últimos años han protagonizado numerosos intercambios de miradas, sonrisas y pequeños gestos que evidencian la buena relación que mantienen tanto dentro como fuera de la agenda oficial. Una cercanía que también quedó clara hace apenas unos días, cuando Leonor apoyó Sofía en su primer discurso institucional en Zaragoza.

La complicidad también se extendió a los reyes Felipe VI y Letizia, que no ocultaron el orgullo con el que siguieron las intervenciones de sus hijas durante toda la ceremonia. Incluso hubo momentos distendidos en los que los cuatro compartieron sonrisas y cantaron junto a Luz Casal durante la gala, dejando una de las imágenes más familiares de la noche.