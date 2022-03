Cómo llevar joyas faciales con estilo

¿Te has fijado en los brillantes que llevan algunas celebrities en sus looks de maquillaje? Esta es una tendencia a la que ya se han sumado varias famosas para diferenciar su look facial y hacerlo brillar con pedrería y detalles 3D.

Algunas artistas, como Rosalía, se han arriesgado aún más y se han atrevido a colocarse joyas en los dientes. De hecho, este ya es un complemento fijo en los looks de la cantante.

Pero, sin duda, lo que ha marcado un antes y un después en la moda de las joyas faciales, y las ha consolidado como tendencia, es la serie de éxito 'Euphoria', en la cual sus personajes femeninos muestran unos cuidados maquillajes con joyas faciales colocadas de formas que nunca antes habíamos visto.

A continuación, nos fijamos en los looks de las celebrities para explicarte de qué maneras puedes colocarte las joyas en tu rostro para que luzcas un maquillaje espectacular.

¿Cómo son las joyas fáciles?

Básicamente, se trata de pequeños adhesivos en formas geométricas, generalmente en forma de círculos, que desprenden brillos de tipo diamante o perlas. Aunque los colores más comunes son el blanco en el caso de las perlas, y el metalizado si son brillantes, también existen en diferentes colores para crear las combinaciones más personalizadas.

Normalmente, se colocan por la zona de los ojos y los párpados, pero también se pueden ver en la frente y los pómulos. En el caso de los dientes, al estilo Rosalía, se tratan de auténticas joyas que pueden ser de los materiales más cotizados, como el oro. Los diseños adquieren diferentes formas y tamaños. Su colocación en el diente requiere de la intervención de un odontólogo.

¿Cómo llevar joyas faciales?

Maddy de Euphoria

Los elaborados maquillajes de la serie 'Euphoria' no han pasado desapercibidos y han centrado la atención de todas las miradas. Sus looks destacan, sobre todo, por ser poco convencionales y, en este sentido, no podían faltar las joyas faciales.

En este caso, nos hemos fijado en los maquillajes que lleva Maddy, personaje interpretado por Alexa Demie. En la primera de las fotos, Maddy se coloca un arco de brillos en la zona superior de los dos párpados. Con este efecto, conseguirás enfatizar y dar luminosidad a tu mirada.

En la foto que le sigue, presenta un cat eyeliner rodeado por completo con brillos. Si optas por esta opción conseguirás una mirada más penetrante y, más que nunca, los ojos serán los protagonistas de tu look.

En la tercera foto, los ojos de Maddy llevan brillos por la zona inferior de los ojos y por los arcos de las cejas. Está manera de colocar las joyas permite limpiar la mirada, iluminarla y darle una apariencia de inocencia.

Por último, en este look lleva las cejas completamente cubiertas con brillos grandes, perfilándolas con una línea de cristales. Este tipo de maquillaje glitter consigue potenciar las cejas de una manera muy atractiva y darles volumen.

Dua Lipa

La cantante británica presenta un look con brillantes parecido a uno de los de Maddy, pero más modesto. Los cristales de Dua Lipa también le rodean los ojos hasta el rabillo, pero justo por el borde de los párpados, y su cat eyeliner no es tan exagerado como el de la actriz de 'Euphoria'.

Cristina Pedroche

La presentadora de Atresmedia no se ha querido quedar atrás en esta moda y también luce un look de maquillaje con perlas por la zona inferior del párpado superior. Esta apuesta, junto a las mechas underlight rosas, le dan a Pedroche un aire de fantasía.

Joyas en los dientes

Rosalía

La cantante de ‘Chicken Teriyaki’ se ha hecho suya una manera de colocarse las joyas en los dientes delanteros, que simulan la forma de una mariposa -la tendencia Y2K que arrasará este año-. Este tipo de pedrería le da al look un aspecto macarra, pero que al estilo urbano de Rosalía le sienta de maravilla.

Kim Kardashian

La moda de las joyas en los dientes se ha popularizado tanto entre las celebrities que, hasta la marca de belleza de Kim Kardashian, KKW BEAUTY, lanzó su propia colección.

Las joyas faciales son una opción fantástica para un maquillaje de noche o festivalero. En Amazon podrás encontrar muchísimos diseños de colores y formas distintas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Cómo debes pintarte los labios para que el maquillaje no se agriete