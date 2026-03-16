Así es Johanna Ortiz, la diseñadora colombiana que inaugura la MBFWMadrid

Este martes 17 de marzo arranca una nueva edición de la MBFWMadrid, la Semana de la Moda de la capital de España. Unos días en los que los diseñadores más reconocidos del panorama actual enseñarán sus propuestas para la temporada otoño-invierno 2026-27.

Un total de 40 creadores divididos en cinco jornadas llenas de inspiración y estilo. Johanna Ortiz, una influyente diseñadora originaria de Colombia, será la encargada de dar el pistoletazo de salida como invitada de honor. Pero, ¿qué sabemos realmente de la mujer que ha puesto la moda latina en el mapa del lujo global?

Johanna Ortiz | Getty Images

De Cali al mundo

Nativa de Cali, Johanna Ortiz comenzó su idilio con la moda lejos de casa, estudiando en el Instituto de Arte de Fort Lauderdale (Florida), donde se graduó con honores. Luego completó su formación en grandes capitales de la moda, como Nueva York y París. Tras empaparse de la técnica internacional, regresó a su querida Colombia con el deseo de crear algo propio.

En 2003 lanzó una pequeña colección centrada en trajes de baño y así, poco a poco, fue creando un imperio global. Sus diseños rinden homenaje a la artesanía hispanoamericana, al trabajo manual que se transmite de generación en generación y a una "feminidad poderosa que dialoga con la naturaleza, la sensualidad y la identidad cultural".

Sus piezas, caracterizadas por volúmenes escultóricos y estampados orgánicos, son ya un sello inconfundible que visten las mujeres más elegantes del mundo, desde Penélope Cruz hasta Isabel Preysler. No es de extrañar que desde 2017 figure en la prestigiosa lista BoF 500 y que la edición estadounidense de Vogue la señale como una figura clave de la industria.

Isabel Preysler y Johanna Ortiz | Getty Images

Moda con conciencia

Algo que define muy bien el universo de Johanna Ortiz es su creencia en el poder de las mujeres. Su empresa no solo vende ropa; genera cambio social. Actualmente, lidera un equipo de más de 460 personas, de las cuales el 78 % son mujeres, muchas de ellas cabezas de familia.

Uno de sus proyectos más destacados, más allá de las colecciones que triunfan temporada tras temporada, es su Escuela Johanna Ortiz, que ofrece formación en alta costura a poblaciones vulnerables. Así, su pasión la ha llevado a ayudar a cientos de personas a lograr independencia económica.

Y por si esto fuera poco, también colabora codo con codo con 23 comunidades indígenas y asociaciones artesanales, preservando técnicas generacionales que hacen que cada una de sus piezas tenga alma.

Un puente entre España e Hispanoamérica

La elección de Ortiz para inaugurar esta edición de la MBFWMadrid está cargada de intención. Su desfile en el icónico Círculo de Bellas Artes de Madrid promete ser uno de los más memorables de la historia de la pasarela, no solo por el lugar elegido, sino también por el "diálogo creativo que apuesta por el intercambio, la colaboración y la puesta en valor de narrativas compartidas entre ambas, España e Hispanoamérica".

Sus diseños son un homenaje a la biodiversidad de Latinoamérica y a una feminidad poderosa pero desenfadada. Esta MBFWMAdrid arrancará fuerte con una explosión de talento colombiano.