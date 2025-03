Anita Matamoros hace limpieza de armario con ayuda de Sofía Hamela: "Una de las más difíciles que he hecho"

¿Cuántas veces has abierto el armario y has pensado que tienes demasiada ropa y alguna que ya no usas desde hace años? No te preocupes, no eres la única, más de una ha pasado por esa etapa de guardarlo todo por si acaso (y luego tenerlo todo olvidado).

Si necesitas una motivación extra, piensa que si aquello que sacas de tu armario lo donas o lo pones a la venta, estarás haciendo feliz a otra persona y, además, tendrás más espacio para comprar alguna cosita nueva sin necesidad de buscar una excusa para no sentirte culpable.

Sabemos que cuesta ponerse a limpiar el armario y da mucha pereza, pero puedes hacer como Anita Matamoros y llamar a una amiga para que te ayude. En su caso, ha liado a Sofía Hamela para hacer de poli malo y eliminar todas aquellas prendas que ya no usa y ponerlas a la venta en una aplicación.

Limpiar el armario de Anita Matamoros, todo "un reto"

"Una de las limpiezas de armario más difíciles que he hecho hasta el momento", así empieza Sofía Hamela el vídeo que ha colgado en TikTok. Y es que Anita Matamoros acumula un montón de ropa y zapatos en su vestidor y en sus armarios. "Cuando os digo que sacar cosas de este armario ha sido un reto, me refiero a que Anita tiene unas piezas únicas", añade al mismo tiempo que Anita le enseña unas botas altas que eran de su madre.

Empiezan la tarea con las prendas de colores y estampados llamativos, entre las cuales americanas, camisetas estilo "Bad Gyal" -según Anita- y camisas con estampado de tigre. Luego es el turno de unas blusas negras ("para cuando hay un funeral") y otra beige -"vibes Luis XIV", dice Sofía- aunque su amiga le intenta convencer de que queda genial con un short vaquero (aunque no lo consigue).

"Son piezas buenas, de buena calidad que me duran toda la vida", puntualiza la hija de Kiko Matamoros y Makoke. A lo que Sofía, por fin, le da la razón.

También se deshacen de pantalones con un animal print de tigre, una falda "de campo", un vestido con un estampado similar "al de las muñecas rusas", otro con un estilo muy "Instagram 2018" y jerséis varios.

En otra habitación, las chicas encuentran una sudadera con la portada de un periódico en la que sale Britney Spears con la cabeza rapada: "La compré y le regalé otra igual a Diego", dice Anita refiriéndose a su hermano. "Ha llegado un momento en la vida en el que hay que decir que no", sentencia Sofía.

Pero no solo hacen limpieza de ropa. Ahora es el turno de los complementos, como unos zapatos de tacón muy altos ("con esto matas a alguien") y otros con plataforma, gorros de estilo parisino, botas superaltas, sombreros "para la Feria de Sevilla" y zapatillas. "¿Tú corrías tanto como para tener tantas zapatillas de running?", le pregunta riéndose Sofía a Anita.

Todas estas cosas ha conseguido la influencer sacar del armario de su amiga. Y otras que no ha podido porque "ha puesto una vitrina con cosas que no puedo tocar".