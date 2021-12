Tendencia en maxi bufandas coloridas: estilo y comodidad contra el frío

Ya hacía tiempo que estaban llamando a la puerta, pero este invierno han llegado para quedarse: las maxi bufandas de colores son el complemento que dará el toque a todos tus looks durante la temporada de frío. Solamente hace falta entrar en las redes sociales para ver cómo las famosas e influencers ya las tienen en sus vestidores. Las combinan con prácticamente todo.

Las firmas de lujo las venden con todo tipo de tejidos, colores y diseños. De lana afelpada con el nombre de Versace, con los colores clásicos de Louis Vuitton, con diseño fantasía de Hermés o hecha de pompones, en el caso de Bottega Veneta.

Y sí, para el bien de tu economía, también las podrás encontrar en cualquier tienda de Inditex, en Parfoise, en Asos y en muchos otros establecimientos, a precios razonables. Con ellas podrás hacer frente a un invierno donde reinará la elegancia oversize.

Aunque de primeras puedan parecer exageradas, estas bufandas XXL no solo te harán lucir más estilosa, también te ayudarán a cuidar la garganta y a no coger ningún resfriado, gracias a sus generosas dimensiones. ¡Al fin una moda con la que no hay que sufrir para lucir!

Si no sabes cómo llevarla, a continuación te dejamos cinco opciones para que te inspires y encuentres tu propio estilo.

TOTAL WHITE

Sara Baceiredo ya ha llevado más de un look con esta tendencia. Como este total white, con vaquero blanco y abrigo estilo teady bear, que combina a la perfección con una bufanda XXL de color fucsia que acapara toda la atención de su outfit y le sienta de maravilla. ¿Quién dijo que en invierno no se pueden llevar colores claros?

TOTAL BLACK

Una opción segura y más elegante es apostarlo todo al negro y darle un toque de color con este accesorio oversize. Un look que servirá tanto de día como de noche. Claudia Parras, además, le añade unas zapatillas Converse de color amarillo para dar un aire más informal a su outfit.

MEZCLA CROMÁTICA

Las más atrevidas podéis apostar por una bufanda de un color llamativo combinada con otras piezas coloridas. La prenda del cuello no será la protagonista en esta ocasión, pero formará parte de un look con mucha personalidad. Un ejemplo es el de Gigi Vives, que combina un abrigo acolchado de color azul eléctrico, con un gorro naranja y una maxi bufanda verde.

SPORTY CHIC

Paula Cremades nos muestra un look ideal para esos días que te apetece ir cómoda y totalmente informal, pero sin perder un ápice de elegancia. Unas mallas de deporte, un abrigo estilo blazer, calcetines altos, deportivas y una maxi bufanda. Todo con tonos neutros. Un acierto.

VESTIDO OVERSIZE

Este accesorio de moda es ideal para contrarrestar los looks ceñidos, pero también queda fenomenal con prendas que también sean anchas. María Fernández-Rubíes combina un maxi vestido de punto de color beige con un abrigo estilo blazer de la misma tonalidad y le añade una bufanda XXL de color verde, muy tendencia.

Y tú, ¿cómo lo combinarías?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Trucos del mundo de la moda para parecer más alto.