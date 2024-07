Xuso Jones, tras convertirse en "marido" después de su boda: "Me siento mayor"

Xuso Jones está disfrutando de una nueva etapa de su vida. Y, aunque siempre ha sido muy celoso de su intimidad, desde hace unas semanas ha abierto su corazón para confesar que está más feliz que nunca después de haberse casado con su pareja -de la que solo se conoce que es anestesista-. Si la semana pasada revelaba que había pronunciado el sí, quiero de forma discreta y secreta el pasado 25 de mayo, ahora ha hablado de cómo es llevar la palabra "marido" en su día a día.

El cantante no se ha querido perder la fiesta Rainbow organizada por Dulceida para dar el pistoletazo de salida a la Semana del Orgullo que tiñe Madrid del arcoíris. "El año pasado, que fue el primer año que fui al desfile del Orgullo, fue una cosa tan bonita de ver ahí a familias, a niños, a personas mayores, a personas jóvenes, era maravilloso", ha explicado a los micrófonos de EuropaPress.

Xuso Jones en la fiesta Rainbow | Gtres

Sin embargo, por tema de trabajo, este año no podrá disfrutar de esta reivindicación, aunque ha aprovechado para recomendar a la gente vivirlo al menos una vez: "Fue una cosa tan bonita de ver a toda esa gente celebrando el amor que, de verdad, todo el mundo tiene que vivirlo una vez en la vida, tiene que ir ahí a apoyar ese día tan bonito".

Y, hablando de celebrar el amor, Xuso está viviendo una constante luna de miel desde que selló el suyo con su actual pareja ante el altar. Pero ¿le ha cambiado la vida después de casarse? "Nada. Hay mucha gente que lleva con su pareja toda la vida y no se han casado y gente que decide celebrar ese amor con una boda, pero no cambia nada", ha confesado.

Xuso Jones en la fiesta Rainbow | Gtres

Eso sí, lo único que ha notado diferente es hablar ahora en términos de "marido", una palabra a la que todavía no se ha acostumbrado: "Se me hace raro lo del tema de marido. La palabra marido se me hace como… Digo: ahora soy una persona mayor. Osea, me siento mayor, me siento mayor diciendo esa palabra. Pero es maravilloso".

Lo cierto es que, aunque no ha querido entrar de lleno en su vida sentimental, sí que ha dado pequeñas pinceladas sobre ella que nunca antes había dado. Y parece que así seguirá siendo: "Nunca he hablado de mi vida privada, ni volveré a hablar. Ahora porque me preguntáis, me preguntas con tanta educación y tanto cariño, que te contesto siempre".