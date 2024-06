Xuso Jones habla por primera vez de su boda: "Me casé el 25 de mayo y fue uno de los mejores días de mi vida"

Desde hace unos días, Xuso Jones ha sido uno de los rostros conocidos más buscados por haberse casado de forma discreta (y secreta) con un anestesista del que no se conocen más detalles. Y, pese a que en un primer momento todo eran rumores, ahora el cantante lo ha confirmado a los micrófonos de Europa Press.

Ha sido en el evento organizado por Parque Warner Beach para celebrar su 10º aniversario y allí, con una sonrisa y dando más detalles de los conocidos, Xuso ha confirmado haber sellado su amor con una ceremonia que iba a ser íntima y que terminó con unas 300 personas celebrando este romance por todo lo alto: "Sí, me casé el 25 de mayo y fue, vamos, te lo juro que lo digo, uno de los mejores días de mi vida".

Xuso Jones en el 10º aniversario de Parque Warner Beach | Gtres

Un día muy especial que le gustaría que "hubiese durado cuatro días" y del que disfrutó tanto en el momento como en durante el proceso: "Yo me lo he tomado con mucha calma y con mucha paz para no estresarme. Digo, ¿me voy a estresar yo por un día tan bonito? No". Asimismo, ha confirmado que ha regresado "morenito" de la luna de miel y que, a raíz de las noticias de su boda, muchos de sus amigos se pusieron en contacto con él para reprocharle no haber sido invitados.

Xuso Jones en el 10º aniversario de Parque Warner Beach | Gtres

Tan discreto como acostumbra, nunca se ha sabido nada de la vida privada -y mucho menos sentimental- de Xuso, por lo que se desconoce por completo quién es el hombre que ocupa su corazón. Aunque sí ha hablado abiertamente del amor y aconseja a todo el mundo que se case si tiene la oportunidad. Y él ha encontrado a su perfecto compañero de vida: "Yo lo he dicho siempre, me caso una vez y no me vuelvo a casar (…) Y es el amor de mi vida, por supuesto, y espero que dure para toda la vida".