Victoria Federica habla sobre la imagen de su hermano Froilán: "No es nada liante"

Victoria Federica ha sido la última invitada del pódcast de Nude Project, el programa de la popular marca de ropa con la que recientemente ha colaborado en una campaña publicitaria. En esta entrevista, la hija de la infanta Elena se muestra relajada y dispuesta a hablar de todo tipo de temas, desde su familia hasta su pasión por la moda, su rutina deportiva y su lado más espiritual.

Charlando con los creadores de la firma, Bruno Casanovas y Álex Benlloch, Victoria nos ha dejado varios titulares que han llamado la atención, especialmente por la forma en la que define a su hermano Froilán.

Así describe Victoria Federica a su hermano Froilán

A lo largo de los años, Froilán ha protagonizado numerosas polémicas, pero su hermana lo ve de una manera muy diferente a la imagen pública que se tiene de él. "No es nada liante, es una persona supernormal. Es un tío de 10", asegura en el pódcast.

Estas palabras contrastan con la fama que arrastra desde niño, cuando su nombre comenzó a ocupar titulares por sus travesuras y, más tarde, por sus salidas nocturnas y polémicas en diferentes lugares del mundo.

Froilán y Victoria Federica | Gtres

"Soy una persona supernormal"

Victoria también ha hablado su propia personalidad en la entrevista. "Soy una persona supernormal. No soy borde. Ojalá la gente me conociese como de verdad soy", confiesa. Eso sí, si pudiera cambiar algo de sí misma, asegura que sería su timidez.

Además de ser influencer y participante de El Desafío, "Vic" también es amante del deporte: "Me encanta jugar al tenis, juego bien y, en general, soy muy competitiva". En la entrevista explica su rutina deportiva, que es bastante intensa, ya que intenta ir al gimnasio día sí, día no, aunque reconoce que en algunas épocas ha llegado a entrenar a diario.

La sobrina del rey Felipe VI también desvela que hace dos años que no bebe alcohol, más allá de alguna cerveza de vez en cuando, por lo que, a sus 24 años, está llevando una vida muy sana.

Su lado más espiritual y su amistad con Lola Lolita

Una de las partes más curiosas de la entrevista es cuando Victoria Federica habla de su vida espiritual: "Intento rezar todas las noches y voy a misa algunos domingos. Me encanta. Es como mi momento de paz".

En cuanto a sus amistades, ha tenido palabras de cariño para la influencer Lola Lolita, con quien ha forjado una gran relación gracias a programa de Antena 3. "Yo la adoro. En cuanto la conocí, dije: esta niña se queda conmigo toda mi vida. No pensaba que fuera a ser tan buena persona como es", asegura.

Equipo de la quinta temporada de El Desafío | Gtres

La moda, una pasión heredada de su padre

No es ningún secreto que Victoria Federica siente una gran pasión por la moda, pero en la entrevista explica de dónde le viene este interés: de su padre. "Me gusta la moda por mi padre, que trabaja en LVMH. Me lo ha inculcado él desde pequeña. Me encanta ir con él a todos los desfiles", cuenta a Bruno y Álex.

Además, desvela cuáles son sus referentes de estilo cuando le preguntan por las tres mujeres que más le gustan cómo visten. "Mi madre, mi abuela…", responde en un primer momento. Pero al escuchar a Álex mencionar a su tía, la reina Letizia, no duda en incluirla en la lista: "Sí, también. Venga, esas tres".

Su madre, la infanta Elena, ha sido un gran referente para ella, tanto en estilo como en valores. De hecho, uno de los consejos que más aprecia y que trata de aplicar en su día a día es el que le ha repetido en más de una ocasión: "Ser yo misma en todo momento".