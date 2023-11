¿Quiénes son Bruno Casanovas y Álex Benlloch? Los chicos de 23 años que facturan millones con su ropa viral

Hace tan solo 4 años nadie podía imaginar nada de lo que a día de hoy ha logrado la marca española NudeProject. Por aquel entonces, en el año 2019, era más que una idea remota de dos jóvenes que ni siquiera se conocían en persona. Sin embargo, una gran estrategia en redes sociales y la motivación por cumplir un sueño fueron fundamentales para que esta comunidad streetwear llegue a facturar 11,5 millones de euros en el último año.

Ahora en pleno 2023 son miles de personas las que pasean con las prendas de Nude Project por las calles, no solo de España, de todo el mundo. Un pequeño proyecto que comenzó con una inversión de tan solo 600 euros y que año tras año ha ido creciendo en todos los aspectos. El primer año, la empresa facturó 600.000 euros y el segundo, 2,5 millones de euros. Actualmente cuentan con una plantilla de 80 empleados y tiendas físicas en Barcelona, Madrid, Valencia o París, entre otras ciudades. Toda una realidad ya.

Lo curioso de todo es que este éxito surgió de dos fundadores que apenas se conocían dentro del mundo digital de las redes sociales. Fueron BrunoCasanovas y ÁlexBenlloch, quienes cada uno pusieron 300 euros de su bolsillo para sacar la marca adelante en el mercado. Pero, ¿Quiénes son estos jóvenes de Madrid y Burgos que han logrado que miles de artistas y personas de todo el mundo vistan sus prendas y diseño? En NovaMás te lo contamos.

La magia de las redes sociales

Bruno Casanovas (Madrid, 2000) y Álex Benlloch (Burgos, 2000) se conocieron en persona en el año 2018, pero su historia comienza mucho antes. Todo se remonta varios años atrás, cuando Bruno, con tan solo 10 años, se muda a vivir con sus padres a Bali (Indonesia) y comienza sus estudios en un colegio internacional donde pasa sus años académicos. Allí decide abrir un canal de YouTube y mostrar sus vivencias y experiencias en el país asiático.

Aquellos vídeos llamaron la atención de un joven Álex, quien seguiría en redes sociales a aquel pequeño Bruno y rápidamente forjarían una bonita amistad. Años después, Bruno volvería a España para comenzar sus estudios en la universidad y ambos aprovecharían para conocerse en persona y comprobar que compartían pasión por la creación de contenido digital.

Entonces, Álex ya soñaba con la idea de crear una marca de ropa y le pidió a Bruno que hiciera de modelo para su primera colección. Dos meses después del primer encuentro, ambos invertirían 300 euros de su bolsillo para el nacimiento de Nude Project. Aunque ese no iba a ser su nombre oficial, ya que iban a llamarse New Polinesia. Sin embargo, cometieron el error de no registrar el nombre, pero ya tenían las siglas NP.

Finalmente terminaron dando con la tecla de Nude Project, un proyecto que diseña sus prendas en Cataluña, las fabrica en Turquía, Portugal y parte de Asia y se distribuye en todo el mundo. No obstante, las prendas de ropa no son el único producto de éxito que realiza la marca, también causan furor en internet con su podcast.

Comunidad y sorprendentes entrevistas

Residen en Barcelona y viven un sueño. Pero la marca de ropa no es la única apuesta de Bruno y Álex, su éxito se entiende gracias al Podcast Nude Project. Uno de los más escuchados y seguidos en España, con más de 269 suscriptores en la plataforma de YouTube. Por allí han pasado personajes tan destacados como Aitana, Quevedo, Nacho Vidal, Frank de la Jungla, Marc Gasol o el "Pequeño Nicolás", entre muchos otros.

Además de entrevistas, las cuales han llegado a alcanzar los 20 millones de reproducciones en algunos casos, también hablan sobre ellos, el crecimiento que han tenido y todo tipo de anécdotas y curiosidades que nos permiten descubrir más sobre Nude Project.