Froilán bromea antes de regresar a Abu Dabi después de todo lo que se ha hablado de sus juergas nocturnas: "Si queréis me quedo, ¿eh?"

Han sido poco más de 4 días en España, pero Froilán los ha exprimido al máximo. El hijo de la infanta Elena, que reside en Abu Dabi desde febrero de 2023, regresaba a nuestro país el pasado viernes para asistir a la boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida y aprovechando la ocasión, se reencontraba con sus amigos y con la noche madrileña.

El mismo viernes, el nieto del rey Juan Carlos se dejaba ver por la popular discoteca Gunilla, donde habría estado bailando y disfrutando hasta las 4 de la mañana. Fresco como una rosa reaparecía tan solo 8 horas después en el enlace del alcalde de Madrid y su prima lejana, al que llegaba en compañía de su madre y de su hermana Victoria Federica.

El rey Juan Carlos rodeado de las infantas Elena y Cristina, Froilán, Victoria Federica y Juan Urdangarin | Europa Press

Froilán era de los primeros en abandonar la celebración, pero en lugar de poner rumbo a su casa lo hacía, tras cambiarse de ropa para estar más cómodo, a una de las salas de moda de la capital, cercana a Plaza de España. Y a las 6 de la madrugada cambiaba de local y se iba con sus amigos a un after.

24 horas non-stop de fiesta que no terminaban aquí, puesto que el domingo era el cumpleaños de Jaime de Marichalar, y como no podía ser de otro modo comió con su padre antes de retirarse a descansar por fin.

El lunes reaparecía junto al resto de la Familia del Reyen el funeral en memoria del hijo de la infanta Pilar, Fernando Gómez-Acebo, y tras un martes en el que sus planes pasaron desapercibidos para la prensa, Froilán ha regresado esta mañana a Abu Dabi para retomar sus compromisos profesionales tras esta breve pero intensa visita a nuestro país.

La infanta Elena, con sus hijos Froilán y Victoria Federica | Gtres

Y aunque se ha mostrado parco en palabras, a diferencia de la simpatía que ha mostrado en las últimas ocasiones, y ha evitado pronunciarse sobre sus salidas nocturnas y sobre el reencuentro con su familia, más unida que nunca, el sobrino de Felipe VI no ha dudado en bromear con la prensa antes de pasar el control del aeropuerto: "Si me dejáis irme... Si queréis me quedo, ¿eh?" ha exclamado entre risas, dejando en el aire cuándo volveremos a verle.