25 años de casados de los Beckham: Esto es lo que pensó David la primera vez que vio a Victoria

Este 4 de julio de 2024, David y Victoria Beckham celebran su 25 aniversariode bodas de una manera muy especial. La icónica pareja se ha hecho una divertida sesión de fotos con la ropa que lucieron en el banquete de su boda y lo cierto es que les queda como un guante. "Sí, ¡todavía los tenemos! ¡No puedo creer que hayan pasado 25 años y todavía nos queden bien!", escribieron en sus redes sociales al publicar algunas de las imágenes.

Se trata de un traje y un vestido a conjunto, de color morado, decorados con flores de tela que podemos ver en esta fotografía de la boda compartida por la empresaria hace unos años:

Desde su enlace, en 1999, David y Victoria han enfrentado muchos desafíos, pero también han disfrutado de numerosos éxitos juntos. Han construido una familia unida con cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Y ambos han tenido carreras impresionantes, con David conquistando el mundo del fútbol y Victoria estableciéndose como una diseñadora de moda de renombre. Su historia de amor, que empezó con un flechazo a través de una pantalla, ha perdurado y evolucionado hasta convertirse en un ejemplo de estabilidad y apoyo mutuo.

Un auténtico flechazo

David Beckham reveló a The Sun que su primer encuentro con Victoria fue en la pantalla de un televisor. Estaba en una habitación de hotel junto a su compañero de equipo del Manchester United, Gary Neville, mientras estaban concentrados con la selección de Inglaterra. En ese momento, comenzó a sonar Say You ll Be There, uno de los éxitos de las Spice Girls. David señaló la pantalla y dijo: "Esa es la chica para mí y la voy a conseguir".

David no pudo evitar sentirse atraído por Victoria desde el primer instante. "Fueron sus ojos, su rostro. Ella es mi idea de perfección", confesó Beckham. Con esta declaración nos queda claro que Victoria dejó totalmente impresionado a David incluso antes de conocerse en persona.

Por su parte, Victoria también tenía a David en su radar antes de conocerse. En una entrevista para una revista de fútbol, le mostraron imágenes de varios futbolistas. Sin saber quién era David, solo pudo pensar una palabra al verlo: "hermoso". Esta atracción mutua desde el principio parece haber sido una señal de la relación sólida que iban a construir juntos.

El comienzo de un amor que dura hasta hoy

Según contó David en el programa de Ellen DeGeneres, la primera vez que se vieron en persona fue cuando Victoria acudió a un partido de Manchester United. Después de los 90 minutos de juego, mientras el resto de jugadores estaban tomando algo, él la saludó tímidamente desde el otro lado de la habitación "y eso fue todo".

Tras ese primer cruce de miradas, el futbolista pensó que había perdido su oportunidad, pero una semana después, Victoria apareció en otro partido de fútbol y compartieron unas copas. Luego ella le dio su número, lo que permitió que la pareja tuviera al poco tiempo su primera cita y rápidamente se volvieran inseparables.

En enero de 1998, apenas un año después de conocerse, David y Victoria anunciaron su compromiso. Victoria comentó en ese momento: "Ya habíamos visto algunos anillos, pero no sabía cuál había elegido. Le había dicho cuál sería el anillo de mis sueños. Se acordó y lo mandó a hacer especialmente para mí". Apenas unos meses antes de su boda, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Brooklyn.

David y Victoria se casaron en 1999, después de dos años de noviazgo, consolidando su lugar como una de las parejas más populares y prometedoras. En 2017, David compartió en el podcast This Life Of Mine de James Corden que le costó varios años descubrir lo que más amaba de su esposa. "Sí, es guapa y sí, es sexy, pero me gusta el hecho de que trabaja duro. Llevamos juntos 27 años y el otro día nos decíamos que nos gustábamos bastante. Es importante, después de estar juntos durante tantos años, poder seguir cenando y riendo y bromear, o no decirnos nada, y esa es la parte importante de estar en una relación", aseguró.

Y así, siendo un verdadero equipo, los Beckham han convertido a su familia en un imperio. Según la lista de ricos de 2024 del Sunday Times, la "pija" de las Spice Girls y el propietario del Inter de Miami cuentan con una fortuna conjunta de 455 millones de libras esterlinas, lo que demuestra que han sabido equilibrar su vida personal y profesional de forma exitosa.