La familia de Nicola Peltz llama "tacaños" a David y Victoria Beckham por no ayudar económicamente a Brooklyn

Los Beckham siempre se han mostrado como una familia unida y ejemplar, pero en los últimos meses han protagonizado más titulares por tensiones internas que por momentos felices. La prensa británica lleva meses apuntando a un distanciamiento entre David y Victoria y su hijo mayor, Brooklyn, y su esposa, Nicola Peltz. Y el último capítulo en esta supuesta guerra familiar tiene que ver con el dinero.

Según ha publicado el diario The Sun, la familia Peltz —en concreto los padres de Nicola, Nelson Peltz y Claudia Heffner— habría tachado de "tacaños" a los Beckham por no ayudar económicamente a Brooklyn en la compra de su nueva mansión en Beverly Hills, valorada en unos 13 millones de euros. Aunque el joven matrimonio ya había alquilado la propiedad anteriormente, ahora la han adquirido gracias a los ahorros de ambos y, sobre todo, a un fondo fiduciario creado por el padre de Nicola.

La falta de entendimiento entre los Peltz y los Beckham

La casa cuenta con cinco dormitorios, seis baños, un cine, gimnasio y piscina infinita. A pesar de que Brooklyn también ha aportado económicamente, la mayor parte del pago ha salido de la familia Peltz, por lo que la propiedad figura mayoritariamente a nombre de Nicola.

Al parecer, este hecho ha incomodado a los padres de la actriz, quienes consideran que los Beckham deberían haber aportado más en la compra. Una fuente cercana a los Peltz habría afirmado a The Sun: "El dinero, como dice el dicho, es la raíz de todos los males. Ciertamente, en el caso de los Beckham contra los Peltz, ha demostrado ser... complicado".

"David y Victoria son dos chicos de clase trabajadora que han triunfado. Cuando se trató de comprar esta casa, por supuesto que no iban a simplemente darle a su hijo millones de libras. ¿Qué clase de mensaje envía eso?", añade.

Según la misma información, David y Victoria Beckham no "malcrían innecesariamente" a sus hijos y han procurado enseñarles el valor del dinero desde jóvenes. Una postura muy distinta a la de los Peltz, que ven a Nicola como su "niña de los ojos" y quieren asegurarse de que nunca le falte nada. Siempre según esta fuente, los Beckham dejaron de apoyar económicamente a sus hijos una vez cumplieron 18 años, algo que la familia Peltz no parece comprender.

Desde el entorno de David y Victoria aseguran que no es así. Un amigo de la familia habría explicado al tabloide británico que "David y Victoria siempre han apoyado a Brooklyn cuando lo ha necesitado", y que lo ayudaron económicamente cuando se fue a vivir solo, aunque sin sobreprotegerlo.

Brooklyn, ¿atrapado?

El tabloide británico también afirma que David y Victoria temen que su hijo mayor esté "atrapado" en su relación con Nicola, tanto a nivel emocional como económico. No solo por el tema de la vivienda, también por el acuerdo prenupcial que se firmó antes de la boda, supuestamente diseñado para proteger la fortuna familiar de los Peltz, que asciende a más de 1.600 millones de dólares.

Distanciamiento en la familia Beckham

Este no es el único motivo que ha alimentado los rumores de tensión entre las dos familias. Durante meses se ha hablado de un supuesto malestar entre Victoria Beckham y Nicola Peltz por el vestido de novia que la diseñadora no llegó a confeccionar. También se dijo que Nicola no soporta a Victoria por el protagonismo que tuvo en su boda.

Otro punto de conflicto ha sido la relación de Romeo, el segundo hijo de los Beckham, con Kim Turnbull. ¿El problema? Que ella fue, en su día, novia (o al menos amiga cercana) de Brooklyn. Al parecer, a Brooklyn y Nicola no les hacía ninguna gracia verla en la familia, hasta el punto de que ambos decidieron no asistir al 50 cumpleaños de David Beckham. No hubo acuerdo posible: si no iban a la fiesta, no habría reencuentro en otro momento.

Esta ausencia, en un día tan señalado, no hizo más que avivar los rumores de distanciamiento con el resto del clan. Aunque ahora Romeo y Kim han roto y ella ha desmentido cualquier pasado con Brooklyn, el daño ya estaba hecho.