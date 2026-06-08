LLEVABAN AÑOS DE RELACIÓN
Verónica Romero, sobre si se ha puesto en contacto con Rosa López tras su ruptura con Iñaki García
Verónica Romero ha asistido a la celebración del 50 cumpleaños de Mari Cielo Pajares donde también presentó su libro, Sí, muerdo. Allí, la cantante se ha pronunciado sobre la reciente ruptura de su compañera Rosa López e Iñaki García.
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Verónica Romero, que acaba de lanzar Agua pa'l calor coincidiendo con el 25 aniversario de su paso por Operación Triunfo, ha echado la vista atrás y ha reconocido que, aunque mantiene la ilusión con la que comenzó su carrera, los años también le han servido para aprender de las dificultades: "Queda la ilusión, eso no lo he perdido. Y quedan siempre las ganas de trabajar y de salir para adelante".
Sin embargo, Verónica también ha reconocido que el camino no siempre ha sido fácil. La artista ha confesado que ha tenido que enfrentarse a momentos complicados que la llevaron a tocar fondo.
"Los palos al final son bendiciones". Una reflexión que ha desarrollado explicando cómo consiguió salir adelante en los momentos más difíciles: "Si no sales por tus narices, nadie te va a sacar de ese pozo".
Para la cantante, la clave está en la actitud y en la capacidad de rodearse de personas que aporten apoyo y energía positiva: "Es importante rodearte de gente que te apoye, que te sume y que te lleve hacia adelante".
Precisamente por eso ha querido destacar el papel que han jugado en su vida su familia, sus amistades y sus seguidores: "He tenido muchas personas bonitas en mi vida. Mis amigas, mi familia y los fans. Gracias a esas personas sigo también".
Verónica también ha sido preguntada por la reciente ruptura de Rosa López. La artista ha reconocido que está apoyando a su compañera desde la distancia y respetando su espacio: "Estoy ahí donde sé que tengo que estar. Un mensajito, un besito... A veces las personas tenemos que saber dónde tenemos que estar en los momentos que tenemos que estar".
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Además, la cantante ha recordado que ella también ha pasado por situaciones sentimentales complicadas en el pasado y ha reconocido que superar una ruptura no siempre resulta sencillo: "Hay personas que se te quedan ahí y no sabes por qué", ha confesado, aunque ha asegurado que con el tiempo lo más importante es: "Perdonar, olvidar y salir adelante".
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