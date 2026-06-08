Verónica Romero, sobre si se ha puesto en contacto con Rosa López tras su ruptura con Iñaki García

Verónica Romero, que acaba de lanzar Agua pa'l calor coincidiendo con el 25 aniversario de su paso por Operación Triunfo, ha echado la vista atrás y ha reconocido que, aunque mantiene la ilusión con la que comenzó su carrera, los años también le han servido para aprender de las dificultades: "Queda la ilusión, eso no lo he perdido. Y quedan siempre las ganas de trabajar y de salir para adelante".

Verónica Romero posando para los medios | Gtres

Sin embargo, Verónica también ha reconocido que el camino no siempre ha sido fácil. La artista ha confesado que ha tenido que enfrentarse a momentos complicados que la llevaron a tocar fondo.

"Los palos al final son bendiciones". Una reflexión que ha desarrollado explicando cómo consiguió salir adelante en los momentos más difíciles: "Si no sales por tus narices, nadie te va a sacar de ese pozo".

Verónica Romero atendiendo a los medios | Europa Press

Para la cantante, la clave está en la actitud y en la capacidad de rodearse de personas que aporten apoyo y energía positiva: "Es importante rodearte de gente que te apoye, que te sume y que te lleve hacia adelante".

Precisamente por eso ha querido destacar el papel que han jugado en su vida su familia, sus amistades y sus seguidores: "He tenido muchas personas bonitas en mi vida. Mis amigas, mi familia y los fans. Gracias a esas personas sigo también".

Rosa López | Europa Press

Verónica también ha sido preguntada por la reciente ruptura de Rosa López. La artista ha reconocido que está apoyando a su compañera desde la distancia y respetando su espacio: "Estoy ahí donde sé que tengo que estar. Un mensajito, un besito... A veces las personas tenemos que saber dónde tenemos que estar en los momentos que tenemos que estar".

Además, la cantante ha recordado que ella también ha pasado por situaciones sentimentales complicadas en el pasado y ha reconocido que superar una ruptura no siempre resulta sencillo: "Hay personas que se te quedan ahí y no sabes por qué", ha confesado, aunque ha asegurado que con el tiempo lo más importante es: "Perdonar, olvidar y salir adelante".