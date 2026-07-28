Juan Carlos I regresa por sorpresa a Mallorca y se reencuentra con la reina Sofía y sus hijas

Mallorca ha sido durante décadas el gran escenario del verano para la Casa Real. Sin embargo, desde que el rey emérito fijó su residencia fuera de España, la isla balear había quedado completamente excluida de sus itinerarios habituales.

Por eso, su inesperada llegada a Palma ha causado un gran revuelo. Juan Carlos I ha realizado una breve escapada privada que apenas ha superado las veinticuatro horas de duración, caracterizada por una máxima discreción, la ausencia de compromisos oficiales y un motivo puramente personal.

Aunque el encuentro con la reina Sofía no estaba entre los principales planes de esta breve visita, Juan Carlos I también ha podido compartir unas horas con ella durante su estancia en Mallorca. Un reencuentro que se ha producido en la más estricta intimidad y del que te contamos todos los detalles.

Juan Carlos I | Gtres

Una celebración íntima

El origen de este viaje a tierras baleares no ha sido otro que una cita de carácter emotivo y personal: el 80 cumpleaños de Miguel Arias, conocido empresario de la hostelería y propietario del célebre restaurante Flanigan en Puerto Portals, uno de los rincones más icónicos de la isla.

El emérito aterrizó directamente desde Ginebra a bordo de un jet privado para participar en una comida y posterior cena rodeado de un reducido grupo de amigos de toda la vida. Lejos de utilizar instalaciones oficiales, prefirió alojarse en la finca privada de otro allegado en Cala d'Or durante su única noche en Palma.

Juan Carlos I | Gtres

Reencuentro familiar en el Palacio de Marivent

A pesar del poco tiempo disponible y del hermetismo que rodeó cada uno de sus movimientos, Juan Carlos I no quiso marcharse sin pasar por la residencia veraniega de la familia.

Se desplazó hasta el Palacio de Marivent para mantener un breve reencuentro con la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y varios de sus nietos, quienes ya se encontraban allí disfrutando de las vacaciones.

La familia Real en el Palacio de Marivent en 2007 | Gtres

No obstante, la cita no incluyó un encuentro con Felipe VI y Letizia, ya que los Reyes se encontraban en la península ultimando su agenda de compromisos antes de trasladarse oficialmente a la isla.

Galicia, su refugio estival

Volver a pisar suelo mallorquín inevitablemente despierta cierta nostalgia, sobre todo por los recuerdos de las regatas históricas y las estampas veraniegas del pasado. Sin embargo, desde su entorno más cercano aseguran que esta parada en Palma ha sido un hecho completamente excepcional.

Sanxenxo continuará siendo su destino prioritario y su centro de operaciones cada vez que viaje a España. Las costas gallegas le ofrecen la estabilidad, el ambiente náutico y la tranquilidad que busca en esta etapa de su vida, lejos del foco mediático que suele acompañar sus movimientos.

Juan Carlos I en Sanxenxo | Gtres

Rumbo a Lisboa

A primera hora de la mañana, el exmonarca dio por concluida su estancia balear y embarcó de nuevo en su avión privado con destino a Lisboa. Esta breve escala en Mallorca forma parte de un recorrido europeo más amplio que también incluye paradas en Suiza e Inglaterra durante los próximos días.

Una visita breve que demuestra que, aunque Palma pertenece ya a otra etapa de la institución, los lazos personales y la amistad siguen teniendo el peso suficiente como para propiciar su regreso, aunque solo sea por unas horas.