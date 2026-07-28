TAMBIÉN ESTABA EL HERMANO DE LA CANTANTE
El inesperado reencuentro de Shakira y Antonio de la Rúa más de 15 años después de su ruptura
Shakira ha protagonizado un inesperado reencuentro con Antonio de la Rúa más de 15 años después de poner fin a su relación. Una fotografía compartida por el empresario George Nader ha mostrado a la cantante posando junto a su expareja y a su hermano Tonino
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Shakira ha vuelto a acaparar todas las miradas tras protagonizar un inesperado reencuentro con Antonio de la Rúa. Ha sido el empresario George Nader quien ha compartido una fotografía en la que aparecen la cantante, su expareja y Tonino Mebarak, hermano de la artista, disfrutando juntos de un encuentro que no ha tardado en llamar la atención.
La imagen ha llamado especialmente la atención porque Shakira y Antonio pusieron fin a su relación en 2011, después de más de una década juntos. Durante aquellos años, el argentino no solo fue una figura clave en la vida personal de la colombiana, sino que también estuvo muy implicado en el desarrollo de su carrera profesional.
Tras su ruptura, ambos protagonizaron una batalla judicial por cuestiones económicas y empresariales, un enfrentamiento que hizo pensar que su relación había quedado completamente rota. Sin embargo, con el paso del tiempo todo parece haber cambiado y, de hecho, en los últimos meses ya habían surgido informaciones que apuntaban a que ambos mantenían una relación cordial.
Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre este reencuentro, la fotografía refleja la buena relación que existe entre ellos. Una imagen que ha sorprendido a muchos y que ha vuelto a poner el foco sobre una de las relaciones más mediáticas que ha vivido la artista antes de iniciar su historia de amor con Gerard Piqué.
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