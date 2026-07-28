El romántico y aventurero viaje de Mario Casas y Melyssa Pinto a Namibia

Mario Casas y Melyssa Pinto siguen disfrutando de uno de los momentos más felices de su relación. Más de un año después de que comenzaran su historia de amor, el actor y la influencer han hecho las maletas para poner rumbo a Namibia, un destino tan exótico como espectacular con el que han querido vivir unas vacaciones muy diferentes.

La pareja ha comenzado su aventura en Namibia compartiendo con sus seguidores algunos de los primeros momentos del viaje. La influencer ha mostrado una imagen del atardecer en plena sabana africana y ha escrito: "Así nos recibió ayer", dejando claro que el destino ya les ha conquistado desde el primer día.

Melyssa Pinto ha compartido el espectacular atardecer con el que Namibia les ha dado la bienvenida en el inicio de sus vacaciones junto a Mario Casas | Instagram

Por su parte, el actor también ha querido enseñar un pequeño adelanto de la escapada. En una de sus historias aparece disfrutando de un safari al caer el sol, vestido con una camiseta blanca, gafas de sol y un sombrero de explorador, el look perfecto para recorrer la reserva mientras contemplan la fauna y los paisajes del país africano.

Mario Casas ha disfrutado de uno de los primeros safaris del viaje, recorriendo la sabana de Namibia al atardecer. | Instagram

Estas publicaciones confirman que la pareja está viviendo una experiencia muy especial, marcada por la naturaleza, los safaris y los espectaculares atardeceres de Namibia, un viaje que ambos llevaban tiempo soñando y que ya han definido como uno de los más especiales de su vida.

Este viaje llega en un momento muy especial para la pareja. Desde que comenzaron su relación, ambos han apostado por la discreción, aunque poco a poco han ido compartiendo más momentos juntos con sus seguidores. Tras escapadas a Las Palmas, Cantabria, París o El Salvador, ahora han elegido Namibia para seguir sumando recuerdos y confirmar que su historia de amor atraviesa uno de sus mejores momentos.