El Turronero aclara si ha hecho de mediador entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén: "Soy amigo de los dos"

Desde que Gabriela Guillén volviese aparecer en televisión, de la mano de Sonsoles Ónega, se ha vuelto a hablar del distanciamiento que hay entre ésta y Bertín Osborne. Y, sobre todo, en las contradicciones que ha caído la modelo al hablar del supuesto acuerdo económico o transferencias que ha recibido del cantante.

Hace unos días hablábamos con José Luis López El Turronero, gran amigo de Bertín y le preguntábamos por estas polémicas que han protagonizado en los últimos meses y se mostraba de lo más sincero a la hora de comentar su situación.

En primer lugar, desmintió que sea el mediador entre Bertín y Gabriela: "No soy mediador de nada, soy amigo de los dos, a Bertín lo conozco desde hace muchos años y es como si fuera mi hermano. A Gabi la conocí a través de Bertín, es una chica encantadora y poco más. Ni me encargo de mediar nada entre ellos ni nada, soy amigo de los dos".

Bertín Osborne | Gtres

También nos confesaba que el estado de salud del padre del artista es positivo después de ese susto que tuvo hace unos días debido a una descompensación en la medicación: "Estamos en contacto, está bien afortunadamente y el padre se ha recuperado, se está recuperando, está estupendamente y poco más".

Y sin querer entrar en todo lo que se ha comentado del presentador de televisión, José Luis aseguraba que no iba a hacer ninguna declaración al respecto ya que simplemente es su amigo, no su portavoz: "Yo de verdad, yo soy amigo de Bertín, pero no hablo de nada de lo que le ocurre a él ni nada de lo que ustedes creen que yo sé. Bertín es hermano mío y hablamos de nuestras cosas, poco más".