La Baronesa Thyssen, muy orgullosa de sus hijos, elogia a Carmen y Borja: "Ella es maravillosa, igual que mi hijo"
Hace unos días, Carmen, una de las mellizas de la Baronesa, presentaba la inauguración de una nueva exposición en el espacio Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. En ese momento, Tita hablaba con mucho cariño de su hija y también aprovechaba para elogiar a su hijo Borja.
Carmen, hija de Tita Cervera, sorprendía hace unos días presentando un evento con motivo de la inauguración de una nueva exposición en el espacio Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
Una aparición que dejaba claro que Carmen está muy interesada en el arte igual que su madre y su hermano Borja, al que Tita también dedicaba unas bonitas palabras cuando le preguntaba la prensa.
"Estás muy bien acompañada de tu hija que la vemos que es una experta en arte", le decía la periodista a lo que la Baronesa respondía que: "Es maravillosa, desde luego que sí, gracias a Dios. Igual que mi hijo también, gracias".
Unas declaraciones que llamaban la atención ya que es conocida la relación de idas y venidas que siempre han tenido Tita Cervera y su hijo y de la cuál no se conoce en qué estado está ahora.
De hecho, en más de una ocasión, la propia Baronesa ha asegurado que la heredera de su imperio será su hija Carmen por lo que era llamativo que elogiase así a Borja. ¿En qué punto está la relación madre e hijo?
