Alba Silva y Sergio Rico, a la salida del hospital tras un parto de cinco horas: "Ha sido maravilloso, de película"

La familia de Alba Silva y Sergio Rico ha crecido. El pasado 29 de junio, se convirtieron en padres por segunda vez tras el nacimiento del pequeño Sergio Rico Silva. "Bienvenido al mundo mi amor. Gracias por venir a completar nuestra familia y repletarla aún más de amor", escribió la pareja en sus redes sociales para anunciar la feliz noticia.

Sergio Rico y Alba Silva dan la bienvenida a su segundo hijo, Sergio | Instagram

La llegada del bebé convierte en hermana mayor a la primera hija de este matrimonio, Carla, nacida en septiembre de 2024. A la salida del hospital, los recién estrenados padres por segunda vez han atendido a los medios de comunicación para desvelar cómo se encuentran y cómo ha sido el esperado encuentro entre los dos pequeños.

La reacción de Carla

Alba Silva ha confesado que tenían muchas ganas de que llegara el momento de tener al bebé con ellos y, sobre todo, de ver la reacción de la primogénita de la casa al conocerlo. Un día antes de la salida del hospital se produjo el esperado encuentro y el resultado no pudo ser más tierno. Según explica la influencer y empresaria, la niña está "muy contenta" y no paraba de repetir "mi bebé, mi bebé". El futbolista, por su parte, añadía que la pequeña estaba "alucinando, como si fuera un muñeco de juguete más, la verdad".

Sergio Rico y Alba Silva con su segundo hijo, Sergio | Europa Press

Un parto maravilloso

Respecto al momento del parto, el guardameta ha asegurado que fue "súper bien, súper rápido" y que ha ido "todo magnífico". Tanto es así que Alba lo ha calificado como un proceso "maravilloso, de película".

La influencer ha explicado que el nacimiento de Carla fue un poco más complicado porque tardó un poquito más en salir, pero que en este caso, "Sergio en cinco horas estaba en el mundo". Un nacimiento exprés que permitió al futbolista llegar a tiempo para no perderse el momento.

Alba Silva con su segundo hijo, Sergio | Instagram

Un profundo agradecimiento médico

La pareja ha querido aprovechar el momento ante los micrófonos para dar las gracias públicamente a todo el equipo médico y, en especial, a su ginecóloga, Nuria Jiménez, quien también estuvo presente en el nacimiento de Carla. "Es una ginecóloga excepcional. Yo creo que sin ella no hubiera podido salir ni la mitad de bien, porque es una excelente profesional y, además, como persona es mejor todavía", ha afirmado Alba muy agradecida.

Por ahora, el recién nacido se está portando de maravilla: "De momento es buenísimo", asegura la madre, aunque matiza entre risas que no quiere hacerse muchas ilusiones "porque luego cambian en casa". Con las abuelas y toda la familia "locos de contento", la pareja ya descansa en casa, arropada por el cariño de los suyos en esta nueva etapa como familia de cuatro. ¡Enhorabuena!