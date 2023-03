Rocío Aguirre, la pareja de C. Tangana, habla sobre cómo pasó de tener "una carrera de éxito" en Chile a ser "la novia de"

Rocío Aguirre es una fotógrafa chilena de 33 años que reside en Madrid y que lleva alrededor de cuatro años con el conocido cantante C Tangana. La pareja se conoció poco antes de que Rocío tuviese que volver a su país natal, aunque es cierto que no hay mucha información sobre su relación, ya que ambos prefieren llevarla en privado y quieren que se hable de ellos por su carrera profesional antes que por su pareja.

Aunque en alguna ocasión sí que han posado juntos, como en la gala de los Premios Goya donde la fotógrafa acompañó a su novio, quien presentaba el premio a la mejor dirección de fotografía: "Cuando acompaño al pucho a presentar el Goya a la mejor dirección de fotografía".

Rocío ha publicado un nuevo proyecto editorial llamado 'Rocío [2008-2022] x ROCÍO AGUIRRE', un foto libro en el que la joven chilena hace un repaso por su juventud de una forma muy íntima. Con motivo de este libro la fotógrafa ha concedido una entrevista al periódico El País en la que ha hablado por primera vez de su relación con C Tangana y de su carrera profesional, y que ella misma ha catalogado cómo la más profunda que le han hecho: "Una plana en el @el_pais con la entrevista más profunda que me han hecho nunca, hablando sobre mi libro y mi vida".

Una encuentro en el que Rocío ha expresado que no considera que los hombres sean lo importante de su foto libro, y es que en las páginas del proyecto la fotógrafa hace un recorrido de sus relaciones amorosas, desde la primera hasta la que mantiene actualmente con C Tangana, en la que ella públicamente se siente reducida a la 'novia de'. Algo que ella no considera cierto, ya que ha explicado que en Chile ya tenía una gran carrera y al venir a España continúo trabajando como fotógrafa, no para ser el complemento de nadie.