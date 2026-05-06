Lourdes Montes, hermética ante la discreta historia de amor de Tana Rivera y Roca Rey

Siempre al lado de la moda, aunque las últimas semanas han sido frenéticas en cuanto a trabajo para su firma Miabril por la Feria de Abril y la cercanía de la romería de El Rocío -las fechas más importantes del año para el sector de la moda flamenca- Lourdes Montes no se ha perdido este martes el desfile nupcial Carolus, que ha conmemorado el V centenario de la boda de Carlos I de España y V de Alemania e Isabel de Portugal en un escenario de lujo como el Real Alcázar de Sevilla, de la mano de más de una veintena de jóvenes talentos del Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Sevilla fusionando moda, patrimonio y música en directo.

Impresionada por lo espectacular del desfile, y derrochando estilo con un look protagonizado por falda midi negra con pequeñas flores troqueladas y un ligero vuelo, rebeca blanca con botonadura forrada, y salones clásicos de punta redonda en uno de los tonos de la temporada, el salmón, la mujer de Francisco Rivera -con el que acaba de celebrar 15 años de amor y felicidad- ha confesado que "de momento" no está en sus planes dedicarse a la moda nupcial, aunque no descarta en un futuro dedicarse a diseñar trajes de novia.

"Por ahora estoy fenomenal y contentísima con la moda flamenca, venimos directamente de la tienda que estamos acabando las entregas del Rocío y nada, muy bien, es que la verdad que no nos podemos quejar" ha asegurado con una sonrisa.

Como no podía ser de otra manera, Lourdes se ha enfrentado a las preguntas sobre la pareja de moda, la formada por Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey, pero con la discreción que la caracteriza ha evitado revelar cómo marcha la pareja y cómo vivieron Fran y ella en casa la grave cogida del torero peruano, apuntando esquiva que "eso tenéis que preguntárselo a ellos. Gracias de verdad".