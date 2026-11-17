Momentos complicados para la infanta Margarita, ya que como ha trascendido este fin de semana, la hermana del Rey Juan Carlos, de 87 años, se encuentra ingresada en el Hospital Gregorio Marañón a causa de una infección. Horas después de salir a la luz la preocupante noticia, su hija María Zurita reaparecía a las puertas del centro médico y, con la educación y amabilidad que la caracteriza -aunque sin entrar en demasiado detalle- lanzaba un mensaje tranquilizador al asegurar que su madre se encuentra "bien".

"Está reaccionando bien al medicamento" añadía con una sonrisa, revelando que aunque todavía tendrá que permanecer varios días más en el hospital y "está flojita la pobre", "está saliendo" y no hay motivos para alarmarse.

Además, y aunque no ha querido pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que Don Juan Carlos podría regresar a España antes del final de 2026 para visitar a su hermana -con la que tiene una relación muy especial y estrecha- sí ha confirmado que tanto el Emérito como el resto de la familia están muy pendientes de la evolución de doña Margarita.

Pendiente en todo momento de su madre, de la que no se ha separado ni un momento desde que fue ingresada el pasado sábado, María se ha dejado ver este lunes abandonando el hospital muy seria y con gesto pensativo mientras hablaba por teléfono, probablemente dando la última hora sobre el estado de la tía del Rey Felipe VI a algún familiar, que en estos delicados momentos están en permanente contacto tanto con ella como con su hermano Alfonso y su padre, Carlos Zurita, a pesar de que respetando su tranquilidad y su descanso todavía no se han desplazado al centro médico para visitar a doña Margarita.