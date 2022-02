Tamara Gorro y Ezequiel Garay protagonizan un cómplice baile en la fiesta sorpresa de la influencer

Tamara Gorro se ha vuelto a reencontrar con Ezequiel Garay tras haber anunciado su separación hace apenas unos meses tras más de 12 años de relación. Con motivo de la celebración del 35 cumpleaños de la influencer, los amigos y conocidos de Tamara se reunieron este fin de semana para darle una sorpresa y festejar este día que Tamara no quiso celebrar debido a la mala etapa que atraviesa a causa de sus problemas personales.

Gorro cumplía 35 años el pasado 18 de enero, sin embargo, más de un mes más tarde ha tenido lugar su celebración: "Tela la que me han liado. Me han hecho una fiesta de mi cumpleaños porque sabéis que no lo quise celebrar, y madre mía la que liaron. Nos acostamos a las seis de la mañana", expresaba Tamara en sus historias de Instagram.

"Un cumpleaños completamente diferente a lo siempre vivido y deseado. Me prometí que a partir de hoy sonreiría y me levantaría. La fecha la alargo un poquito más, las fuerzas flaquean aún, pero esa promesa no está eliminada, solo se aplaza y sumo otro deseo y juramento a mi misma", contaba Gorro en sus redes y agradecía a sus amigos a los que se refiere como "los caniqueros" por lo bien que lo pasó.

Los amigos de la influencer acudieron disfrazados de Tamara, vestidos con un gorro y un albornoz personalizado con las iniciales 'TG' en honor a la cumpleañera. "Conseguisteis que me divirtiese muchísimo, os quiero caniqueros", agradecía la empresaria.

Sin embargo, hubo un detalle en la fiesta que sorprendió mucho a su "familia virtual", así es como Tamara se refiere a sus seguidores, y es que Ezequiel no faltó a este especial evento. De hecho compartió un divertido baile con la influencer, que más tarde se encargó de publicar en sus historias Instagram y se les puede ver mostrando una actitud cómplice y cercana.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay | Historias de Instagram Tamara Gorro

