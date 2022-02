Tamara Gorro sigue intentando avanzar y pasar página tras su separación con el que había sido su pareja durante doce años, Ezequiel Garay, y con el que tiene dos hijos en común: Shaila y Antonio.

La influencer está pasando por un momento muy complicado en su vida, se está recuperando de sus problemas de salud mental, ''una depresión con grado bastante grave con trastorno de la ansiedad y ansiedad mental'', pero se encuentra positiva e intentando seguir hacia delante para lograr superarlos.

Ahora Tamara por fin trae buenas noticias, ¡la publicación de su cuarto libro: 'Cuando el corazón llora'! Gorro lo calificaba como "el más difícil" de escribir, teniendo en cuenta los temas que trata en él.

"No me lo creo", expresaba emocionada la influencer en sus redes sociales cuando anunciaba la preventa de este escrito. "Pongo dos corazones, uno entero porque me llena de amor y a la vez de mucho orgullo por haber sido capaz de escribirlo", explicaba orgullosa.

La influencer añadía que jamás había sentido tanto dolor escribiendo un libro, tanto es así que incluso se planteó no continuar, aunque se armó de valor y decidió seguir escribiendo: "Pero también añado uno roto, porque he sufrido muchísimo escribiéndolo, más de un año sumergida en él, me planteé no continuar, pero me hacía sentir libre y eso fue lo que me empujó. Jamás me imaginaría que yo fuese capaz de plasmar tanto dolor, de compartirlo y lo peor de todo, darme cuenta de que yo había vivido todas esas experiencias sufriendo en exceso".

"Sé que impactará mucho, incluso a mi entorno más cercano, pero necesito descubrir a esa mujer que ni siquiera yo sé quien es. A día de hoy tan solo conozco su nombre, Tamara Gorro", terminaba contando a su "familia virtual" en su cuenta de Instagram, aclarando que se trata de un texto cuya finalidad principal es conseguir conocerse a sí misma ya que considera estar muy alejada de la que en realidad es Tamara Gorro.

Para terminar, tal y como pone en la portada de la propia obra, la influencer escribe: "Hacer las paces con el pasado para mejorar tu presente y disfrutar del futuro", parece que esta ha sido la conclusión final a la que ha llegado mientras escribía este ejemplar.

